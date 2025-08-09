Ένα-ένα οριοθετούνται από το πρωί του Σαββάτου τα πύρινα στην Κερατέα Αττικής και το Χελιδόνι Ηλείας, έπειτα από την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες εξακολουθούν να επιχειρούν για τον έλεγχο διάσπαρτων εστιών, με την πολύτιμη συνδρομή των εναέριων μέσων που επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση στην περιοχή Χάρβαλο, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση νέου μηνύματος εκκένωσης από το 112 για τον οικισμό. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί καμένες κατοικίες, ενώ άλλες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχαν σταλεί μηνύματα εκκένωσης και για τις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι. Από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί ξεκίνησαν ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Για νέα εστία #πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Η πιθανότερη αιτία για το ξέσπασμα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική, το μεσημέρι της Παρασκευής, ερευνάται ότι είναι βραχυκύκλωμα σε κολώνα φωτισμού. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες υπάρχουν και αναφορές για εύρεση γκαζακίων στην περιοχή.

Ισχυροί άνεμοι έπνεαν κατά την εκδήλωση της φωτιάς, αλλά και στη συνέχεια, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Σήμερα, ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών παραμένει εξαιρετικά υψηλός.

Η μετεωρολογική πρόβλεψη για νέα ενίσχυση των ανέμων έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές.

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά για έναν 76χρονο κάτοικο της περιοχής Τογάνι, ο οποίος ζούσε μόνος σε πλινθόκτιστο σπίτι. Ο άνδρας, που δεν είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο, βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει προβεί σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών, μεταξύ αυτών 35 από γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια. Το Λιμενικό διαθέτει τρία πλωτά κοντά στην ακτογραμμή, ενώ το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα με 12 ασθενοφόρα, δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες και δύο μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης, έχοντας ήδη μεταφέρει ηλικιωμένους και ασθενείς σε ασφαλείς χώρους και νοσοκομεία.

Βρέθηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο Οpen, o αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, αποκάλυψε ότι στο σημείο που εκδηλώθηκε η εστία στον οικισμό του Αγίου Νικολάου, βρέθηκε γκαζάκι, το οποίο εντόπισαν οι κάτοικοι της περιοχής και αναμένουν το ανακριτικό της Πυροσβεστικής για να το παραλάβει.

Οι οικισμοί που έχουν εκκενωθεί

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα και Όλυμπος. Στην Κερατέα επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων, 77 οχήματα και συνδρομή εθελοντών, μηχανημάτων έργου και υδροφόρων. Με το πρώτο φως του Σαββάτου συμμετέχουν 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για συντονισμό.

Μεγάλη καταστροφή στην Ηλεία

Σε ύφεση βρίσκονταιο τα πύρινα μέτωπα και στο Χελιδόνι Ηλείας, έπειτα από την ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν να επιχειρούν για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών.

Λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, η κατάσταση είχε παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, χωρίς ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε επιφυλακή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 110 πυροσβέστες, ενισχυμένοι από τέσσερα πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα, ενώ η Περιφέρεια και οι Δήμοι έχουν διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η φωτιά ξέσπασε στο Χελιδόνι και, λόγω των δυνατών ανέμων, εξαπλώθηκε ταχύτατα σε αγροτοδασικές εκτάσεις με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Ηράκλεια και Πουρνάρι. Στη συνέχεια, η αλλαγή στη φορά του ανέμου την έστρεψε ξανά προς το Χελιδόνι, δημιουργώντας νέο μέτωπο και απειλώντας την Καυκανιά και το Λαντζόι.

Οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές σε αγροτικά σπίτια, οχήματα, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νικόλαος Κοροβάσης, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Οι συνεχείς εναλλαγές των ανέμων μας ανάγκαζαν να μεταφέρουμε τα μηχανήματα. Από το Χελιδόνι που ξεκίνησε η φωτιά, στην Ηράκλεια, στου Σμίλα, στο Πουρνάρι, βοηθήσαμε στο Λαντζόι. Τώρα σαν περιφερειακή ενότητα έχουμε εστιάσει όλες τις δυτνάμεις μας με 35 μηχανήματα έργου στην περιοχή του Χελιδόνιου και σε μία αναζυπύρωση στην Καυκανιά, όπου είναι δύσκολο να την προσεγγίσουμε. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ελπίζουμε το πρωί με τα εναέρια μέσα να βοηθήσουν. Είναι δύσκολη βραδιά. Όλα τα μηχανήματα κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να σώσουμε ό,τι σώζεται».

Στην Ηράκλεια Ολυμπίας, η εικόνα της πυρκαγιάς βελτιώθηκε αισθητά αργά τη νύχτα, με αποτέλεσμα το χωριό να μην κινδυνεύσει, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη βοήθεια των κατοίκων που εμπόδισαν την είσοδο της φωτιάς στον οικισμό. Ωστόσο, η ανησυχία παραμένει για την Καστανιά, καθώς οι κηλιδώσεις και οι άνεμοι ευνοούν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ηράκλειας, ένας κτηνοτρόφος τραυματίστηκε προσπαθώντας να σώσει τα ζώα του. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνεχάρη τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές για τη μάχη που έδωσαν, τονίζοντας πως ο οικισμός εκκενώθηκε με τη βοήθεια της Αστυνομίας και ότι η Περιφέρεια και ο Δήμος παρέχουν νερό και κάθε αναγκαία υποστήριξη σε όσους συμμετέχουν στην κατάσβεση.

Παράλληλα, ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ανακοίνωσε ότι για τους κατοίκους της Ηράκλειας που χρειάζονται στέγαση, έχουν διατεθεί δωμάτια σε καταλύματα της περιοχής, όπως:

27 δωμάτια στο Olympic Village

5 δωμάτια στο Olympian Altis (τηλ. +30 6976 897078)

Επιπλέον, διαθέσιμα δωμάτια υπάρχουν στα εξής ξενοδοχεία: