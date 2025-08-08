Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Ηλεία, όπου η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα παραμένει ενεργή. Ισχυρές πυροσβεστικές ομάδες συνεχίζουν τις προσπάθειες για να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα, ενώ από την Περιφέρεια και τους Δήμους έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Έχουν αποσταλεί μηνύματα από το 112 για την εκκένωση δέκα χωριών.

🔥Αποκαρδιωτική η εικόνα στην μεγάλη πυρκαγιά στο #Χελιδόνι αρχαίας #Ολυμπίας Posted by Forecast Weather Greece on Friday, August 8, 2025

Η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Χελιδόνι επεκτάθηκε, λόγω και των ισχυρών ανέμων σε αγροτοδασική έκταση και κατευθύνθηκε προς γειτονικές κοινότητες τις οποίες απείλησε, ωστόσο χάρις στις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων οι ζημιές είναι περιορισμένες.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι: «Η φωτιά στην κοινότητα Ηράκλειας πλησίασε επικίνδυνα και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω υπάρχουν ζημιές σε δυο οικήματα. Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και αυτό μας ανησυχεί για τις επόμενες ώρες».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι «ένα άτομο από την κοινότητα Ηράκλειας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού» και προσέθεσε ότι «ο Δήμος έχει στην διάθεση των κατοίκων ξενοδοχεία στην περίπτωση που χρειαστεί να φιλοξενηθούν άτομα από τις περιοχές που έχει πλήξει η φωτιά».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νικόλαος Κοροβέσης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι «η φωτιά κινείται σε μεγάλο μέτωπο και η προσπάθεια που γίνεται είναι να περιοριστούν οι εστίες, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας, που θα αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα να καταστεί δυνατή η κατάσβεση της».

Νέες αναζωπυρώσεις

Λίγο πριν τις 2 το πρωί του Σαββάτου, τα πιο κρίσιμα σημεία της πυρκαγιάς βρίσκονται στα χωριά Καυκανιά, Χελιδόνι και στο Λαντζόι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.gr, παρατηρούνται αναζωπυρώσεις και νέες εστίες φωτιάς, με τις φλόγες να κατακαίνε βουνοπλαγιές, αλλά πολύ κοντά στις κατοικημένες περιοχές.

Διαθεσιμότητα δωματίων για τους πληγέντες της Ηράκλειας

Ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Άρης Παναγιωτόπουλος, ανακοίνωσε πως οι κάτοικοι της Ηράκλειας που έχουν ανάγκη από προσωρινή στέγη εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή, μπορούν να βρουν καταλύματα σε 27 δωμάτια στο Olympic Village και 5 στο Olympian Altis.