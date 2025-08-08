Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ηλεία, καθώς οι φλόγες από την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Χελιδόνι έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια της Ηράκλειας. Η κατάσταση στο χωριό είναι δραματική, με τους κατοίκους, κυρίως ηλικιωμένους, να απομακρύνονται εσπευσμένα από τις εστίες τους.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, εστάλη νέο μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα να εκκενώσουν προληπτικά τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς τον Πύργο.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 110 πυροσβέστες, με τέσσερα πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα. Οι προσπάθειες κατάσβεσης υποστηρίζονται επίσης από μηχανήματα έργου και υδροφόρες των τοπικών αρχών. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, καθιστώντας τη μάχη με τις φλόγες ιδιαίτερα δύσκολη.