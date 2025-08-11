Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα είναι γενικά καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν σε αρκετές περιοχές σε υψηλά επίπεδα, ενώ στα ανατολικά θα σημειωθεί σταδιακή πτώση από τα μέσα της εβδομάδας.

Σήμερα, Δευτέρα,οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και 5 με 7 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο αναμένονται τοπικά ριπές έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 με 41 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, τους 37 με 39 στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, τους 35 με 37 στα ανατολικά ηπειρωτικά και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς σε Κυκλάδες, Σποράδες και βόρεια Κρήτη.

Την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Αυγούστου ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Οι άνεμοι θα συνεχίσουν από βόρειες διευθύνσεις με παρόμοια ένταση, τοπικά έως 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Την Τετάρτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος, με βόρειους ανέμους 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και 5 με 7 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ στο βόρειο Αιγαίο δεν αποκλείεται τοπικά να φτάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση.

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.