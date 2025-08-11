Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα 11 Αυγούστου γιορτάζουν

Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Φώτης, Φωτεινός

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Μάρτυρος Εύπλου του διακόνου

Άγιος Εύπλος ο Διάκονος, ο Μεγαλομάρτυρας

Ο Άγιος Εύπλους ήταν διάκονος και μεγαλομάρτυρας της Εκκλησίας, μία από τις ηρωικές μορφές της πρώιμης χριστιανικής ιστορίας. Γεννήθηκε στην Κατάνη της Σικελίας και έζησε στα τέλη του 3ου και τις αρχές του 4ου αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, περίοδος σφοδρών διωγμών κατά των χριστιανών. Ως διάκονος διακονούσε θερμά την τοπική Εκκλησία, ενθαρρύνοντας τους πιστούς να παραμείνουν αφοσιωμένοι στον Χριστό, να μη δειλιάζουν μπροστά στα βασανιστήρια και να μην αρνηθούν την πίστη τους, γνωρίζοντας πως «εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν εἰ ἀρνούμεθα. Κακεῖνος ἀρνήσεται ἠμᾶς» όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος.

Η δράση του ενόχλησε τις αρχές και καταγγέλθηκε στον τοπικό έπαρχο Καλβισιανό. Κατά τη σύλληψή του, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο κρατώντας στα χέρια του τα Ιερά Ευαγγέλια και ομολόγησε δημόσια με γενναιότητα: «Είμαι χριστιανός και θέλω να πεθάνω για την αγάπη του Χριστού». Αρνήθηκε να θυσιάσει στα ειδωλολατρικά θεά και τότε ξεκίνησαν σκληρά βασανιστήρια: τον κρέμασαν σε ξύλο, του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια, τσάκισαν τις κνήμες του με σιδερένια σφυριά και του πλήγωσαν τα αυτιά με πυρωμένα νύχια. Ακόμα και υπό αυτά τα βασανιστήρια δοξολογούσε τον Θεό, εμψυχωμένος από την πίστη Του.

Τελικά, ο διοικητής διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Ο Άγιος Εύπλους μαρτύρησε στις 11 Αυγούστου του 304 μ.Χ., αφήνοντας παράδειγμα ανδρείας και αφοσίωσης. Το όνομά του σημαίνει «καλός πλους», γι’ αυτό και συχνά θεωρείται προστάτης των ναυτικών και των ταξιδιών. Το σώμα του ενταφιάστηκε με τιμή από τους χριστιανούς της Σικελίας και προς ανάμνηση του ανδρείου του μαρτυρίου, τιμάται κάθε χρόνο από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 11 Αυγούστου, ως πρότυπο αυταπάρνησης και δυνάμεως πνεύματος μπροστά στις δοκιμασίες της πίστης.