Υλικά

  • 60 ml κρέμα γάλακτος
  • 25 γρ. μασκαρπόνε
  • 1/4 λάιμ
  • 10 γρ. ζάχαρη
  • 1/2 ζελατίνη
  • 10 γρ. μπισκότα
  •  1 κ. σ. κρέμα λεμόνι

Εκτέλεση

  1. Μαλακώστε τη ζελατίνη σε ένα μπολ με κρύο νερό για λίγα λεπτά. Αφήστε την στην άκρη.
  2. Προσθέστε τη ζάχαρη σε ένα μπολ. Στύψτε το λάιμ από πάνω και ανακατέψτε με τα δάχτυλά σας για να αρωματίσετε τη ζάχαρη.
  3. Σε μια ζεστή κατσαρόλα προσθέστε την κρέμα γάλακτος, το μασκαρπόνε και το μείγμα ζάχαρης.
  4. Ζεστάνετε το μείγμα σε μέτρια φωτιά για 3 έως 4 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς,.
  5. Αποσύρετε από τη φωτιά, προσθέστε τη στραγγισμένη ζελατίνη και ανακατέψτε ξανά.
  6. Στύψτε το λάιμ. Προσθέστε το χυμό του στο μείγμα και ανακατέψτε.
  7. Αδειάστε το μείγμα σε ατομικά μπολάκια και αφήστε τα στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες ή μέχρι να σερβίρετε.
  8. Μόλις σταθεροποιηθεί η πανακότα, καλύψτε με κρέμα λεμονιού, γαρνίρετε με λίγο ξύσμα λάιμ και απολαύστε!