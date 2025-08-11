Υλικά
- 60 ml κρέμα γάλακτος
- 25 γρ. μασκαρπόνε
- 1/4 λάιμ
- 10 γρ. ζάχαρη
- 1/2 ζελατίνη
- 10 γρ. μπισκότα
- 1 κ. σ. κρέμα λεμόνι
Εκτέλεση
- Μαλακώστε τη ζελατίνη σε ένα μπολ με κρύο νερό για λίγα λεπτά. Αφήστε την στην άκρη.
- Προσθέστε τη ζάχαρη σε ένα μπολ. Στύψτε το λάιμ από πάνω και ανακατέψτε με τα δάχτυλά σας για να αρωματίσετε τη ζάχαρη.
- Σε μια ζεστή κατσαρόλα προσθέστε την κρέμα γάλακτος, το μασκαρπόνε και το μείγμα ζάχαρης.
- Ζεστάνετε το μείγμα σε μέτρια φωτιά για 3 έως 4 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς,.
- Αποσύρετε από τη φωτιά, προσθέστε τη στραγγισμένη ζελατίνη και ανακατέψτε ξανά.
- Στύψτε το λάιμ. Προσθέστε το χυμό του στο μείγμα και ανακατέψτε.
- Αδειάστε το μείγμα σε ατομικά μπολάκια και αφήστε τα στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες ή μέχρι να σερβίρετε.
- Μόλις σταθεροποιηθεί η πανακότα, καλύψτε με κρέμα λεμονιού, γαρνίρετε με λίγο ξύσμα λάιμ και απολαύστε!