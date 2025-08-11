Με μια απλή κίνηση από το κινητό, οι πολίτες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να καταγγέλλουν επιχειρήσεις και καταστήματα που καταλαμβάνουν αυθαίρετα πεζοδρόμια, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, χωρίς άδεια ή χωρίς να πληρώνουν αντίτιμο. Η νέα εφαρμογή «Mystreet», που ενεργοποιείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, σηματοδοτεί μια σημαντική τομή στην αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δημόσιου χώρου.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

Η πλατφόρμα βασίζεται στη χρήση GPS και γεωχωρικών δεδομένων, επιτρέποντας στον χρήστη να εντοπίσει την ακριβή θέση και έκταση που έχει παραχωρηθεί νόμιμα σε κάθε επιχείρηση. Ο πολίτης μπορεί να δει τον χάρτη, το Μητρώο Επιχειρήσεων και να εντοπίσει τυχόν παραβάσεις όπως η υπέρβαση ορίου τραπεζοκαθισμάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση:

– Η υποβολή καταγγελίας γίνεται με αξιοποίηση της εφαρμογής για έξυπνες κινητές συσκευές «mystreet», για τη χρήση της οποίας απαιτείται η προηγούμενη σύνδεση στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν και μπορεί να εγκατασταθεί σε έξυπνες κινητές συσκευές με λειτουργικό Android ή iOS, όπως ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα και άλλες αντίστοιχες συσκευές των ενδιαφερομένων.

– Με την είσοδό του στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο πρέπει να επιλέξει το είδος καταγγελίας που επιθυμεί να υποβάλλει, επώνυμη ή ανώνυμη.

– Εάν το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να υποβάλλει επώνυμη καταγγελία, η είσοδός του στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στο Taxis. Ο χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, συμπληρώνει προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας του, προκειμένου οι Δήμοι, εάν το κρίνουν απαραίτητο, να επικοινωνούν μαζί του.

– Μετά την επιτυχή υποβολή της καταγγελίας, η εφαρμογή εμφανίζει τον μοναδικό αριθμό της και την ημερομηνία υποβολής της.

Ανώνυμη καταγγελία

. Εάν το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να υποβάλλει ανώνυμη καταγγελία εισέρχεται στην εφαρμογή «ως επισκέπτης», χωρίς υποχρέωση συμπλήρωσης των προσωπικών του στοιχείων.

6. Ο ενδιαφερόμενος με την είσοδό του στην εφαρμογή, περιηγείται στον χάρτη και εντοπίζει το πολύγωνο που τον ενδιαφέρει, όπου εμφανίζονται τα επιτρεπτά όρια της παραχωρηθείσας περιοχής στο εκάστοτε κατάστημα, όπως αυτά έχουν καταχωριστεί στο μητρώο «Ενιαίο Μητρώο Κοινόχρηστων Χώρων».

Περιορισμοί

Η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας υπόκειται στους εξής περιορισμούς:

α) Μία μόνον καταγγελία μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα από την ίδια συσκευή και για την ίδια παραχώρηση,

β) η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί από κινητή συσκευή που βρίσκεται κοντά στο σημείο ενδιαφέροντος.

Εξέταση καταγγελιών

Όλες οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί εμφανίζονται στο Μητρώο, προκειμένου να εξεταστούν από τον αρμόδιο Δήμο. Οι Δήμοι δύνανται να εξετάζουν τις καταγγελίες αφού τις κατηγοριοποιήσουν ενδεικτικώς αναλόγως: α) του πλήθους τους ανά θέση, β) της βαρύτητας της φερόμενης παραβίασης των επιτρεπτών ορίων του καταστήματος, γ) του ορισμένου ή αόριστου περιεχομένου τους ή δ) του επώνυμου ή ανώνυμου χαρακτήρα τους.