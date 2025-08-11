Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες αρχές, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) σε περιοχές επτά περιφερειών της χώρας.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο, όπως η χρήση φλόγας ή εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: