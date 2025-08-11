Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και χορτολιβαδική έκταση λίγο πριν τις 03.00 τα ξημερώματα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 116 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πάντως, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και δεν εμπνέει ανησυχία, για αυτό και δεν κρίθηκε αναγκαίο να αποσταλεί εναέριο μέσο πυρόσβεσης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Οινόη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 116 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Μάλιστα, το 112 απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Οινόης, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Τέλος, από την Αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω της πυρκαγιάς σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης. Επίσης, διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει στην E.O. Eλευσίνας- Θηβών από το ύψος του οικισμού Πανοράματος (TITAN) έως την επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού.