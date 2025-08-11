Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ετοιμάζεται να ανακοινώσει πως σχεδιάζει την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, πιθανόν ακόμη και σήμερα, ακολουθώντας παρόμοια διαβήματα και εξαγγελίες, το τελευταίο διάστημα από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τον Καναδά, αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η Sydney Morning Herald.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναμένεται να προχωρήσει στην ανακοίνωση έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα, είτε αυθημερόν, είτε εντός ημερών, τόνισε η εφημερίδα.

Η Γαλλία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν τον Ιούλιο πως σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος. Η Βρετανία ανακοίνωσε πως θα τις μιμηθεί αν το Ισραήλ δεν αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και δεν κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η κυβέρνηση ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που απορρίπτει τη λύση των δύο κρατών, καταδίκασε τις αποφάσεις αυτές, κρίνοντας πως «επιβραβεύουν» τη Χαμάς, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που κυβερνά τον θύλακο.

Ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες δημοσιογράφους πως οι περισσότεροι πολίτες του Ισραήλ είναι εναντίον της εγκαθίδρυσης παλαιστινιακού κράτους που κατ’ αυτόν θα έφερνε πόλεμο, όχι ειρήνη, ενώ την ίδια ώρα δεκάδες χιλιάδες πολίτες γέμιζαν τους δρόμους του Τελ Αβίβ για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο σχέδιό του να κλιμακώσει τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δυο χρόνια, τη διαταγή του στον στρατό να καταλάβει την πόλη της Γάζας.

Το ότι ευρωπαϊκές χώρες και η Αυστραλία πέφτουν σε αυτή που περιέγραψε ως παγίδα είναι «απογοητευτικό και επονείδιστο», έκρινε και πρόσθεσε πως «δεν θα αλλάξει τη θέση μας».

Ο κ. Αλμπανέζι τάσσεται υπέρ της λύσης των δυο κρατών. Η κυβέρνησή του (κεντροαριστερά) λέει πως υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και να έχει ασφάλεια εντός των συνόρων του, αλλά και οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και στην απόκτηση δικού τους κράτους. «Το ζήτημα είναι το πότε, όχι το αν», δήλωσε το Σάββατο σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας θυμίζοντας πως η «υποστήριξη» της λύσης των δυο κρατών είναι «διακομματική» εδώ και δεκαετίες.

