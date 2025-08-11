Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα.
Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
