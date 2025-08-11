Η εποχή που οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή μεγάλου πλούτου κατέληγαν ξεχασμένες σε φακέλους, αποτελεί πλέον παρελθόν. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνεται Τριμελής Επιτροπή στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων, η οποία θα αξιολογεί κάθε επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία σε χρόνο εξπρές.

Η απόφαση Πιτσιλή θεσπίζει αυστηρό και διαφανές πλαίσιο ενώ με βάσει τις καταγγελίες καταρτίζεται λίστα με φορολογούμενους που θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή, βάσει ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών. Στη συνέχεια θα δρομολογηθούν στοχευμένοι φορο-ελέγχοι και διασταυρώσεις για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου, με τις υπηρεσίες της Αρχής να ενισχύουν τον μηχανισμό αξιολόγησης και αξιοποίησης των πληροφοριών που φτάνουν από τους πολίτες.

Η νέα απόφαση προβλέπει ότι η καταχώρηση κάθε καταγγελίας στο σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων της ΑΑΔΕ θα ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, ανεξάρτητα από την υπηρεσία που τη λαμβάνει – από τις ΔΟΥ έως τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις Υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων.

Αμέσως μετά, η Τριμελής Επιτροπή θα έχει άλλες πέντε εργάσιμες ημέρες για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Οι υποθέσεις με την υψηλότερη βαθμολογία θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα, ενώ εκείνες με χαμηλή βαθμολογία θα τίθενται στο αρχείο. Δύο φορές τον μήνα η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί εσωτερικό έλεγχο τήρησης των προθεσμιών.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές οι πληροφορίες συχνά προέρχονται από άτομα που γνωρίζουν εκ των έσω τις πρακτικές του καταγγελλόμενου — πρώην συνεργάτες, λογιστές, σύντροφοι, ακόμη και ανταγωνιστές. Γι’ αυτό οι καταγγελίες εξετάζονται εξονυχιστικά, με συλλογή πρόσθετων στοιχείων πριν δοθεί εντολή για έλεγχο.

Η βαθμολόγηση γίνεται σε κλίμακα από 0 έως 4 ως εξής:

– 0: υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον, αρχειοθετείται.

– 1: μικρού ενδιαφέροντος πληροφορία.

– 2: ενδιαφέρουσα και σημαντική, απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

– 3: πολύ σημαντική, διαβιβάζεται για άμεση έρευνα.

– 4: εξαιρετικώς επείγουσα, απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση.

Κάθε πληροφορία περνά και από τρία φίλτρα – απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα – πριν αναλάβουν οι ελεγκτές.

Έλεγχοι

Το πρώτο πεντάμηνο του 2025, έλεγχοι σε πάνω από 6.000 υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου οδήγησαν σε πρόστιμα 26,4 εκατ. ευρώ, ενώ 21 άτομα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές. Από τον Οκτώβριο του 2023, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 καταγγελίες για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις – από «μαϊμού» αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι υποθέσεις διαφθοράς.

Οι καταγγελίες πολιτών όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες αποτελούν πλέον κρίσιμο εργαλείο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.