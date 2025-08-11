Τζιχαντιστική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε αστυνομικό σε περιοχή όπου η κατάσταση είναι εξαιρετικά τεταμένη εδώ και δεκαετίες, στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανέφερε χθες ιρανικό μέσο ενημέρωσης, προσθέτοντας πως τρεις δράστες επίσης σκοτώθηκαν.

«Αστυνομικός στη Σαραβάν σκοτώθηκε όταν κάποιοι τρομοκράτες προσπάθησαν να διεισδύσουν σε αστυνομικό τμήμα» της κοινότητας αυτής, στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι επιτιθέμενοι ήταν μέλη της σουνιτικής τζιχαντιστικής οργάνωσης Τζάις αλ Αντλ («στρατός της δικαιοσύνης» στα αραβικά), που έχει βάσεις στο Πακιστάν και δρα στο νοτιοανατολικό τμήμα του Ιράν, κατά την ίδια πηγή.

Η Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, η οποία συγκαταλέγεται στις λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές του Ιράν και μοιράζεται πορώδη σύνορα με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, μετατρέπεται συχνά σε θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και από την άλλη οργανώσεις βελούχων αυτονομιστών, σουνιτών τζιχαντιστών, καθώς και διακινητών ναρκωτικών.

Εκεί ζει μεγάλο μέρος της μειονότητας των βελούχων μειονοτικών, που ανήκουν στον σουνιτικό κλάδο του ισλάμ στο κατά πλειοψηφία σιιτικό Ιράν.

«Τρεις τρομοκράτες σκοτώθηκαν και (άλλοι) δύο συνελήφθησαν» στην επίθεση στη Σαραβάν, ανέφερε το Tasnim.

Την 26η Ιουλίου, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η Τζάις αλ Αντλ στην ίδια περιοχή.

Τον Οκτώβριο του 2024, επίθεση εναντίον των δυνάμεων της τάξης είχε στοιχίσει τη ζωή σε δέκα αστυνομικούς. Επρόκειτο για μια από τις πιο πολύνεκρες ενέργειες των τελευταίων ετών.

Πηγή: ΑΠΕ