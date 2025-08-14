Σε συναγερμό έχει τεθεί η Αχαΐα, καθώς δασική φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, απειλώντας κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αναζωπύρωση και η φωτιά έχει εκδηλωθεί αριστερά της ιεράς μονής του Αγίου Νικολάου στο Μπάλα

Μήνυμα του 112 έφτασε πριν από λίγο στους κατοίκους της περιοχής Μπάλας και Δραγώλενας, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα από τις εστίες τους με κατεύθυνση την Πάτρα.