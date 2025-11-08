Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς έχουν καταγραφεί σχεδόν εκατό απαγωγές ή εξαφανίσεις ανθρώπων στη Συρία, ενώ οι αναφορές για νέες εξαναγκαστικές εξαφανίσεις συνεχίζονται.

«Ένδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», τόνισε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Θαμίν αλ Κίταν, εκπρόσωπος της Αρμοστείας.

Η υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών διευκρίνισε πως έχει καταγράψει τουλάχιστον 97 υποθέσεις ανθρώπων που έχουν απαχθεί ή εξαφανιστεί μέσα στη χρονιά — προσθέτοντας πως είναι δύσκολο να μάθει ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός τους.

Οι Σύροι αυτοί προστέθηκαν στους 100.000 και πλέον ανθρώπους που είχαν κηρυχτεί αγνοούμενοι επί των ημερών του ανατραπέντα πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ειδικά αφότου ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος το 2011, σύμφωνα με τον κ. Κίταν.

Το καθεστώς Άσαντ ανατράπηκε από συμμαχία ισλαμιστικών οργανώσεων με επικεφαλής τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ) έπειτα από κεραυνοβόλα προέλαση 11 ημερών που έβαλε τέλος στον πόλεμο, ο οποίος διαρκούσε πάνω από 13 χρόνια. Πολλοί Σύροι θέλουν να δουν να λογοδοτούν όσοι διέπραξαν εγκλήματα και καταχρήσεις επί των ημερών του status quo ante, ειδικά στις διαβόητες φυλακές. Αν και πολλοί κρατούμενοι επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους αφότου έπεσε η κυβέρνηση Άσαντ, πολλοί συνεχίζουν να αγνοούν τι απέγιναν οι δικοί τους, σημείωσε η Ύπατη Αρμοστεία.

Κατά την ίδια πηγή, η κατάσταση ασφαλείας στη Συρία, ιδίως μετά τα ξεσπάσματα αιματηρών επεισοδίων στις παράκτιες περιοχές και κατόπιν στον νότο, στην πόλη Σουάιντα, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό αγνοουμένων, καθώς πολλοί φοβούνται να μιλήσουν.

Ορισμένοι πολίτες λένε πως αντιμετωπίζουν απειλές επειδή μίλησαν στον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η Ύπατη Αρμοστεία έθεσε το ζήτημα των εξαφανίσεων στις αρχές, ειδικά αυτής του Χάμζα αλ Αμαρίν, εθελοντή της πολιτικής προστασίας που αγνοείται από τον Ιούλιο, όταν είχε πάει να υποστηρίξει επιχείρηση εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων από τη Σουάιντα, κι απηύθυνε εκ νέου έκκληση να τηρείται το διεθνές δίκαιο.

Τον Μάιο, η προεδρία της Συρίας υποσχόταν πως θα συστήσει επιτροπές δικαιοσύνης και αγνοουμένων, αρμόδιες για να ερευνήσουν εγκλήματα επί των ημερών της μονοκρατορίας της οικογένειας Άσαντ.