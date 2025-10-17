Η Angel Reese γράφει ιστορία. Στις 15 Οκτωβρίου 2025, η σταρ του WNBA, φόργουορντ των Chicago Sky, έγινε η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που περπάτησε στην πασαρέλα του Victoria’s Secret Fashion Show. Kι αυτή δεν είναι απλώς μια ακόμη fashion στιγμή, είναι συμβολισμός, καθώς αθλητισμός, μόδα και γυναικεία ενδυνάμωση συναντιούνται σε μία επίδειξη μόδας.

Η Angel Reese είναι 23 χρονών. Έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο LSU (Louisiana State University), όπου διακρίθηκε ως μια από τις κορυφαίες παίκτριες του NCAA. Θεωρείται πολύ δυναμική προσωπικότητα όχι μόνο για τις ικανότητές της στο παρκέ, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, για τη στάση ζωής της, την αυτοπεποίθησή της, και τη σύνδεσή της με τη μόδα ως έκφραση ταυτότητας.

Δεν εργάζεται ως μοντέλο με την παραδοσιακή έννοια αν και έχει ποζάρει για το εξώφυλλο της Vogue και αυτή ήταν η πρώτη φορά που περπάτησε στην πασαρέλα. Είχε παρακολουθήσει το show πέρσι και είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία να συμμετάσχει κάποτε. Προετοιμάστηκε ειδικά γι’ αυτή την εμφάνιση προσλαμβάνοντας modeling coach, και μελέτησε πως περπατούν μοντέλα όπως η Tyra Banks και η Naomi Campbell για να τελειοποιήσει την πασαρέλα της, πράγματα που δείχνουν ότι πήρε αυτή τη νέα πρόκληση στα σοβαρά. Και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό, σαν να το είχε κάνει πολλές φορές.

Στο show πραγματοποίησε δυο εμφανίσεις: Μία με ροζ-φλοράλ lingerie set διακοσμημένο με στοιχεία λουλουδιών και δαντέλας, dramatic wings, το signature στοιχείο της σειράς “Angel Reveal” και ένα δεύτερο look πιο παιχνιδιάρικο και girly φορώντας ένα babe tee πάνω από σουτιέν με δαντέλα.

Το γεγονός ότι μια επαγγελματίας αθλήτρια περπάτησε σε ένα τόσο εμβληματικό show όπως της Victoria’s Secret στέλνει το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν στερεότυπα που να μην σπάνε. Η Angel Reese έγινε το παράδειγμα για το ότι η μόδα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, να αντιπροσωπεύει διαφορετικά σώματα και ταυτότητες. Επίσης απέδειξε πως μια γυναίκα δε χρειάζεται να είναι μονοδιάστατη, αλλά μπορεί να έχει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους όπως αθλήτρια, influencer, μοντέλο και ότι δεν χρειάζεται να διαλέξει μόνο έναν.

Όσο για τη Victoria’s Secret, η επιλογή της μπασκετμπολίστριας συμβολίζει την προσπάθεια του brand να αλλάξει εικόνα, να γίνει πιο inclusive, να αντισταθεί στην κριτική ότι αποκλείει. Η παρουσία της Αngel Reese, μαζί με άλλες παρουσίες όπως plus-size, trans μοντέλα και εγκυμονούσες, δείχνει ότι το show θέλει να εξελιχθεί, καθώς η παλιά του ταυτότητα σχεδόν το είχε οδηγήσει στην καταστροφή.

Η Angel Reese δεν απλώς έκανε το βήμα από τον αθλητισμό στη μόδα, το έκανε με τόλμη, σκοπό και αποτέλεσμα. Περπάτησε για τη Victoria’s Secret όχι μόνο ως guest αλλά ως πρωταγωνίστρια, ως η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια στην πασαρέλα του οίκου. Ο αντίκτυπός της δεν είναι μόνο στον κόσμο της μόδας αλλά στην κοινωνική αντίληψη, καθώς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε ποιοι “μπορούν” να είναι μοντέλα και ποιοι “μπορούν” να περπατήσουν στην πασαρέλα.