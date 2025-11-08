Η Τεχεράνη χαρακτήρισε χθες Παρασκευή την καταγγελία της Ουάσιγκτον ως «μιντιακό εφεύρημα» και «μέγα ψέμα», λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι η ιρανική πρεσβεία στο Μεξικό φέρεται να ενθάρρυνε μια συνωμοσία για τη δολοφονία της ισραηλινής πρεσβεύτριας στη μεξικανική πρωτεύουσα.

«Πρόκειται για μιντιακό εφεύρημα, για μέγα ψέμα, σκοπός του οποίου είναι να βλάψει τις φιλικές και ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών (του Μεξικού και του Ιράν), και το απορρίπτουμε κατηγορηματικά», τόνισε η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Μεξικό μέσω X, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της Τεχεράνης στην κατηγορία των αμερικανικών αρχών.