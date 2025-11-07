Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα πως το Ιράν επιδιώκει την ειρήνη, αλλά δεν πρόκειται να εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει το πυρηνικό και το πυραυλικό πρόγραμμά του, όπως μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως το Ιράν έχει ζητήσει επανειλημμένα να αρθούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της χώρας.

«Είμαστε πρόθυμοι να διεξαγάγουμε συνομιλίες βάσει διεθνών πλαισίων, αλλά όχι αν λένε δεν μπορείτε να έχετε (πυρηνική) επιστήμη, ή το δικαίωμα να αμυνθείτε (με πυραύλους) αλλιώς θα σας βομβαρδίσουμε», είπε ο Πεζεσκιάν.

Ιράν: Θέλουμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο με ειρήνη και ασφάλεια, αλλά όχι να ταπεινωθούμε

Το Ιράν έχει απορρίψει κατ’ επανάληψη το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων σχετικά με τις αμυντικές ικανότητές του, περιλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματός του και την ιδέα να εγκαταλείψει κάθε εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του.

«Θέλουμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο με ειρήνη και ασφάλεια, αλλά όχι να ταπεινωθούμε, και δεν είναι αποδεκτό να μας επιβάλλουν ό,τι θέλουν και εμείς απλώς να τους υπηρετούμε», είπε ο Πεζεσκιάν.

Το Ισραήλ βλέπει το Ιράν ως υπαρξιακή απειλή. Όμως το Ιράν λέει πως οι βαλλιστικοί πύραυλοί του, που έχουν βεληνεκές έως 2.000 χιλιόμετρα, είναι μια σημαντική αποτρεπτική δύναμη και αντιποίνων έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και άλλων ενδεχόμενων περιφερειακών στόχων. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.