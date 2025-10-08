Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Κιρίλ Ντεσπόντοφ, γνωστός για την ταχύτητα και τη δημιουργικότητά του στο γήπεδο, φαίνεται πως σκοράρει πλέον και εκτός γηπέδων, αυτή τη φορά στον χώρο των επενδύσεων και των ακινήτων. Ο Βούλγαρος εξτρέμ κάνει ένα υπολογισμένο άνοιγμα στον επιχειρηματικό κόσμο, ιδρύοντας τη δική του επενδυτική real estate εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας πραγματοποιεί άνοιγμα κάνοντας επενδύσεις πέρα από τον αθλητισμό.

Λίγο μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, στιγμή που δεν ξέρουμε αν είναι τυχαία ή επιλέχθηκε συμβολικά, ο διεθνής ποδοσφαιριστής προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας KD11 Investment, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή του ονόματος δεν είναι τυχαία, καθώς το KD είναι τα αρχικά του ονοματεπωνύμου του και ο αριθμός “11” παραπέμπει στην ημερομηνία γέννησής του (11/11/1996), αλλά και της φανέλας που φοράει ως διεθνής με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Βουλγαρίας.

Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο επενδύσεις, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα σύγχρονα real estate projects. Στο καταστατικό της περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως αγορά, πώληση και ανακαίνιση ακινήτων, αλλά και τεχνικές – μηχανολογικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τον κλάδο της κατασκευής.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τη βάση του ποδοσφαιριστή, αλλά και ένα ανερχόμενο πεδίο επενδύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων. Η πόλη γνωρίζει άνθηση στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων προσελκύοντας επενδυτές από Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ διαχρονικά είναι περιζήτητες και οι μακροχρόνιες μισθώσεις καθώς η νύμφη του Θερμαϊκού φιλοξενεί χιλιάδες φοιτητές.

Ο ίδιος βλέπει στη συμπρωτεύουσα μια ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά και ένα «δεύτερο σπίτι», αφού η πόλη βρίσκεται μόλις δύο ώρες από την πατρίδα του, την Κρέσνα της Βουλγαρίας. Η επιλογή του τόπου δείχνει τη στρατηγική του σκέψη δηλαδή σύνδεση συναισθηματική και επιχειρηματική, σε μια περιοχή με σταθερά αυξανόμενη αξία ακινήτων.

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ δεν είναι ξένος στον κόσμο των επενδύσεων. Στη Βουλγαρία έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία στον χώρο των ακινήτων, επενδύοντας σε οικιστικά projects και χώρους φιλοξενίας. Η δημιουργία της KD11 Investment σηματοδοτεί την πρόθεσή του να επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις γνώσεις του και το ισχυρό δίκτυο που έχει δημιουργήσει μέσα από την καριέρα του. Παράλληλα, παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στον ΠΑΟΚ, όπου αποτελεί βασικό γρανάζι της επιθετικής γραμμής. Ωστόσο, η νέα του επιχειρηματική κίνηση δείχνει πως σκέφτεται ήδη το μέλλον μετά το ποδόσφαιρο, επενδύοντας σε έναν τομέα με σταθερές αποδόσεις και προοπτική.

Η απόφαση του Βούλγαρου άσου αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση ανάμεσα στους σύγχρονους ποδοσφαιριστές, να χτίζουν την επόμενη μέρα τους με επενδύσεις και projects που εξασφαλίζουν οικονομική ανεξαρτησία και εξέλιξη. Στην KD11 Investment, είναι μοναδικός μέτοχος και διαχειριστής, δείχνοντας πως το project είναι προσωπική του υπόθεση, μια προσεκτικά σχεδιασμένη κίνηση που συνδυάζει πάθος, διορατικότητα, επιχειρηματικό ένστικτο και μακροπρόθεσμο όραμα.