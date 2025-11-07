Ο Ολυμπιακός έδειξε σπουδαία απόδοση, ειδικά στην άμυνα κατά την κρίσιμη τέταρτη περίοδο, και με ανατροπή από το -8 (54-62 στο 32΄) κατέκτησε την έκτη νίκη του στην τρέχουσα Euroleague, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την κορυφή. Στο ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευκοι» υπερίσχυσαν της Παρτιζάν με τελικό σκορ 80-71 για την 9η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα και την έκτη συνολικά.

Έπρεπε να περάσουν 32 λεπτά και να βρεθεί στο -8 για να θυμηθεί τα αμυντικά του πατήματα, τους αιφνιδιασμούς και το μακρινό σουτ ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες από το εις βάρος τους 54-62 βρήκαν ρυθμό, απάντησαν με επιμέρους σκορ 15-6 και στα 2:45΄ πριν από τη λήξη προσπέρασαν με 69-68. Ο Μπράουν απάντησε, αλλά τα αμυντικά αντανακλαστικά του ΜακΚίσικ και το μπλοκ του Μιλουτίνοφ στον Μίλτον έβαλαν και πάλι τον Ολυμπιακό σε θέση ισχύος, για να σφραγίσει τη νίκη ο Ντόρσεϊ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και ο Βεζένκοφ από τα 6,75, όταν ευστόχησε στο 2ο του τρίποντο στον αγώνα και έγραψε το 80-71 στα 14΄΄ πριν το φινάλε.

Από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία για τρία δεκάλεπτα πλήρωνε τα 18 λάθη, την αδιαφορία στην άμυνα και τα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, ξεχώρισε ο Τόμας Γουόκαπ με 15 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Σάσα Βεζένκοβ και 11 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ωστόσο, αυτός που αναγέννησε την άμυνα ήταν ο Σακίελ ΜακΚίσικ, μετρώντας 4 κλεψίματα.

Πρώτος σκόρερ της Παρτιζάν, που τα… έσπασε από τα 6,75 στο κρίσιμο σημείο και δεν πήρε βοήθεια από τη γραμμή της… φιλανθρωπίας (31-5 υπέρ του Ολυμπιακού οι εκτελεσμένες βολές), ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 20 πόντους, ενώ στους 17 σταμάτησε ο πολύτιμος απόψε Ταϊρίκ Τζόουνς. Στα 27 λεπτά που έμεινε στο παρκέ ο Νικ Καλάθης μέτρησε 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με σωστή κυκλοφορία της μπάλας και σκόρερ τους Γουόκαπ (δύο τρίποντα) και Βεζένκοβ. Ωστόσο, η άμυνα των «ερυθρολεύκων» δυσκολευόταν να περιορίσει τους Ουάσινγκτον και Μπόνγκα. Στο 9ο λεπτό το σκορ ήταν 20-20, με τον Μιλουτίνοβ και τον Ουάσινγκτον να ξεχωρίζουν.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός κατέβασε στο παρκέ τους Νιλικίνα, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Πίτερς και Χολ. Οι δύο Γάλλοι πρωταγωνίστησαν για το 31-25 στο 14΄, προκαλώντας την αντίδραση της Παρτιζάν. Οι Σέρβοι απάντησαν με δικό τους σερί 0-10, πέρασαν μπροστά και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με +1 (38-39), σουτάροντας με 68,4% στα δίποντα, ενώ οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να βρουν ισορροπία στην άμυνα.

Στην τρίτη περίοδο, οι Μίλτον και Ουάσινγκτον ανέλαβαν δράση για την Παρτίζαν, γράφοντας το 41-47 στο 23΄. Παρά τον έλεγχο που είχαν για αρκετά λεπτά, δεν κατάφεραν να διευρύνουν σημαντικά το προβάδισμά τους λόγω άστοχων τελειωμάτων. Το 53-58 της τρίτης περιόδου αντανακλούσε την εικόνα του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να παραμένει σε αρνητική αναλογία ασίστ/λαθών και να ψάχνει αποτελεσματικά διαστήματα στο παρκέ. Ο Μπαρτζώκας δεν χρησιμοποίησε τον Φουρνιέ και ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με τον Νιλικίνα στον άσο.

Στο 32΄ η Παρτιζάν έφτασε στο +8 (54-62), αλλά ο Νιλικίνα απάντησε με σημαντική συμβολή σε άμυνα και επίθεση, φέρνοντας το σκορ στο 62-64 στο 35΄. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να περάσει μπροστά, με τον Φερνάντο να κάνει το 64-68 στο 36΄. Στη συνέχεια, ο Γουόκαπ με τρίποντο έδωσε το προβάδισμα με 69-68, ενώ ο ΜακΚίσικ έγραψε το 73-71 με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό. Ένα μπλοκ του Μιλουτίνοβ στον Μίλτον και δύο βολές του Ντόρσεϊ διαμόρφωσαν το +5, που κρίθηκε καθοριστικό στην έκβαση του αγώνα. Το… κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Βεζένκοβ από τα 6,75, διαμορφώνοντας στα 14΄΄ για τη λήξη το τελικό όπως εξελίχθηκε 80-71…

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόσες, Αλιάγκα, Παστούσιακ

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 15 (3), Νιλικίνα 9 (1), Γουορντ 4, Βεζένκοβ 14 (2), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (1), Πίτερς 3, Μιλουτίνοβ 8, Χολ 7, ΜακΚίσικ 6, Φουρνιέ 3 (1).

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Μίλτον 10, Ουάσινγκτον 20 (2), Οσετκόφσκι 3 (1), Μπράουν 7 (1), Μπόνγκα 5 (1), Φερνάντο 9, Καλάθης, Τζόουνς 17.

πηγή: ΑΠΕ