Μια ιστορική απόφαση έλαβε η Νορβηγία, καθώς αποφάσισε να άρει μετά από 65 χρόνια το εμπάργκο όπλων που ίσχυε έναντι της Κύπρου.

Η απόφαση για άρση του εμπάργκο που ίσχυε από το 1959 συνιστά μια εξέλιξη ιδιαίτερης πολιτικής και διπλωματικής σημασίας, καθώς τερματίζει ένα περιοριστικό καθεστώς που παρέμενε σε ισχύ για περισσότερο από έξι δεκαετίες. Το εμπάργκο είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, η απόφαση της Κυβέρνησης της Νορβηγίας να αναθεωρήσει το πλαίσιο εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού προς την Κύπρο αποτελεί αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου, αλλά και ως παράγοντα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων διπλωματικών ενεργειών και συνεχούς διαλόγου που είχε αναπτύξει η Λευκωσία με το Όσλο, με στόχο την αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης της Κύπρου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διατλαντικών συνεργασιών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε θερμά την εξέλιξη, σημειώνοντας με ανάρτησή του ότι η Νορβηγία θα ανοίξει πλέον αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στον τομέα της άμυνας, αλλά και στην ευρύτερη προσπάθεια για σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου Κύπρος και Νορβηγία συνεργάζονται ήδη σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς τους ρόλου.