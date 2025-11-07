Η Euronext ανακοινώνει την απόφασή της να προσαρμόσει το όριο αποδοχής από 67% σε 50% συν μία (1) μετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου ATHEX.

Η απόφαση της Euronext ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου 3461/2006. Η Euronext αξιοποιεί τη σχετική διάταξη του ελληνικού κώδικα περί εξαγορών, υποβάλλοντας αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) για την τροποποίηση του ορίου αποδοχής έως και 5 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου της δημόσιας πρότασης.

Η προσαρμογή αυτή προσφέρει στους μετόχους του Ομίλου ATHEX που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημόσια πρόταση αυξημένη πιθανότητα να εξασφαλίσουν το προσφερόμενο premium από την Euronext ενώ υπογραμμίζει τη δέσμευση της Euronext για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ανεξάρτητα από το ποσοστό αποδοχής, εφόσον η προσφορά της είναι επιτυχής, η Euronext σκοπεύει να ενσωματώσει τον Όμιλο ATHEX στον Όμιλο Euronext. Παρόλα αυτά, η Euronext συνεχίζει να στοχεύει στην επίτευξη τελικής αποδοχής άνω του 90%, προκειμένου να προχωρήσει σε εκκαθάριση των υπολοίπων μετοχών του Ομίλου ATHEX (squeeze-out) και στη διαγραφή του από το χρηματιστήριο. Επιπλέον, η Euronext διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει Μέτρα μετά τη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών συγχωνεύσεων, σε περίπτωση που το τελικό ποσοστό αποδοχής κυμανθεί κάτω του 90%.

Η Euronext τοποθετείται ως ο μοναδικός αγοραστής του Ομίλου ATHEX.

Μέχρι σήμερα, η προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών της Euronext δεν έχει προσελκύσει ανταγωνιστικές προσφορές και, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή νέων προσφορών. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη δυναμική και την ελκυστικότητα της πρότασης της Euronext.

Η Euronext παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας διατηρώντας την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα θα είναι αμοιβαία επωφελές για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και για την ελληνική αγορά εν γένει. Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην υποδομή της Euronext αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη διαμόρφωση μιας πιο ενοποιημένης και ανταγωνιστικής κεφαλαιαγοράς στην Ευρώπη, καθιερώνοντας τον Όμιλο ΑΤΗΕΧ ως χρηματοοικονομικό κέντρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς σε διεθνές επίπεδο και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές.

1.Τι αλλάζει στην προσφορά;

Η Euronext αποφάσισε να προσαρμόσει το όριο αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασής της για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 67% στο 50% συν μία (1) μετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου.

2.Γιατί μειώνεται το όριο αποδοχής;

Η απόφαση της Euronext αντικατοπτρίζει τη διαρκή και ισχυρή της δέσμευση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στους μετόχους.

Η μείωση του ορίου στο 50% συν μία (1) μετοχή αυξάνει τις πιθανότητες ώστε η προσφορά να είναι ανεξάρτητη από προϋποθέσεις και ενισχύει τη δυνατότητα των μετόχων να επωφεληθούν από το προσφερόμενο premium.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους μετόχους του Ομίλου ATHEX, καθώς διασφαλίζει ότι αυτή η σημαντική συνένωση θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους μετόχους και το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.

3.Επηρεάζει αυτή η αλλαγή την τιμή της προσφοράς ή άλλους όρους;

Όχι. Πέραν της προσαρμογής του ορίου αποδοχής, όλοι οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις της δημόσιας πρότασης, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος, παραμένουν αμετάβλητοι.

4.Τι σημαίνει το όριο αποδοχής 50% συν μία (1) μετοχή;

Το συγκεκριμένο όριο αποδοχής σημαίνει ότι η Euronext θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα της προσφοράς εφόσον ο αριθμός των μετοχών που θα ανταλλαχθούν υπερβαίνει το 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Αυτό συνιστά ουσιαστική βελτίωση για τους μετόχους του Ομίλου ATHEX, καθώς παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς την καταβολή του προσφερόμενου premium.

Με το συγκεκριμένο επίπεδο αποδοχής, η Euronext εξασφαλίζει την πλειοψηφική συμμετοχή στον Όμιλο, αποκτώντας τον αποτελεσματικό έλεγχο της εταιρείας.

5.Πώς επηρεάζει αυτό τους μετόχους που έχουν ήδη αποδεχθεί την προσφορά;

Οι μέτοχοι που έχουν ήδη αποδεχθεί την προσφορά δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία επιπλέον ενέργεια. Οι αποδοχές τους παραμένουν έγκυρες και δεσμευτικές, σύμφωνα με τους τροποποιημένους όρους της προσφοράς.

6.Τι ισχύει για τους μετόχους που δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την προσφορά;

Οι μέτοχοι που δεν έχουν υποβάλει ακόμη τις μετοχές τους μπορούν να το πράξουν έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Η μείωση του ορίου αποδοχής δεν συνεπάγεται παράταση της περιόδου της δημόσιας προσφοράς.

7.Απαιτείται ρυθμιστική έγκριση για τη μείωση του ορίου;

Ναι, η μείωση του ορίου αποδοχής προϋποθέτει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η σχετική αίτηση έχει ήδη υποβληθεί και η Euronext θα εκδώσει ανακοίνωση μόλις λάβει την απόφαση της Επιτροπής.

8.Πότε θα ενημερωθούν επίσημα οι μέτοχοι για αυτή την αλλαγή;

Έχει ήδη δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα ακολουθήσει συμπληρωματική ανακοίνωση μόλις η Euronext λάβει την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

9.Σημαίνει αυτή η εξέλιξη αλλαγή στις προθέσεις της Euronext;

Όχι. Η στρατηγική στόχευση της Euronext για την εξαγορά, όπως και οι προθέσεις της αναφορικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, παραμένουν αμετάβλητες. Η Euronext πιστεύει ακράδαντα στα οφέλη που θα αποφέρει η συνένωση αυτή στους μετόχους και το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.

10.Θα υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές;

Όχι. Σημειώνεται επιπλέον ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η τελευταία ημέρα κατά την οποία η Euronext μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε τροποποίηση της προσφοράς είναι η Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, η προσφορά δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

11.Γιατί δεν ξεκινήσατε εξαρχής με το όριο αποδοχής 50% συν μία (1) μετοχή;

Η πρόθεση της Euronext εξακολουθεί να είναι η απόκτηση ποσοστού που υπερβαίνει το 67%. Η εταιρεία παραμένει βέβαιη ότι αυτό θα επιτευχθεί και θεωρεί ότι με την παρούσα τροποποίηση μεταφέρει τη δική της βεβαιότητα και στους μετόχους, προσφέροντάς τους μεγαλύτερη σιγουριά ως προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής.