Η ρομαντική βόλτα ενός ζευγαριού στον Αλιάκμονα μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε εφιάλτη. Εκεί που όλα έμοιαζαν ήρεμα και γαλήνια, μια απρόσμενη σκιά μέσα στο σκοτάδι εμφανίστηκε μπροστά τους — μια απειλή που κορυφώθηκε όταν είδαν την κάννη ενός όπλου να τους σημαδεύει. Μέσα σε μια στιγμή, το ειδυλλιακό τοπίο έγινε σκηνικό τρόμου.

Το ζευγάρι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, όταν, αθόρυβα, ένας άνδρας πλησίασε. Χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν, στάθηκε δίπλα στο παράθυρο και τους απείλησε με όπλο, απαιτώντας χρήματα και κοσμήματα. Ήταν σκοτάδι, και ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

«Ήταν άγνωστος, δεν τον γνώριζαν τα παιδιά. Σύμφωνα με τις Αρχές, έχει καταγωγή από την Ημαθία και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ζήτησε από τον γιο μου να τον ακολουθήσει για να κάνουν ανάληψη από ΑΤΜ», δήλωσε ο πατέρας του 21χρονου.

Ο νεαρός αντέδρασε. Ακολούθησε πάλη σώμα με σώμα και, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, το όπλο εκπυρσοκρότησε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τραυματίζοντας τον επίδοξο ληστή.

Η κοπέλα, σοκαρισμένη, κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο δράστης να εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην περιοχή. Το ζευγάρι, που κατάφερε να ξεφύγει από τα χειρότερα, δηλώνει ευγνώμων που εκείνη τη στιγμή καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.