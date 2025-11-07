Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου (Μπραχάμι).

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Αγίων Σαράντα, με περίοικους να ειδοποιούν την Πυροσβεστική για πυκνούς καπνούς και φλόγες που έβγαιναν από τον πρώτο όροφο της τετραώροφης οικοδομής.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι έδωσαν για αρκετή ώρα μάχη με τις φλόγες, οι οποίες -όπως φαίνεται στις εικόνες- πήραν γρήγορα διαστάσεις και προκάλεσαν ζημιές και ακριβώς από πάνω μπαλκόνι, του δευτέρου ορόφου.

Η πολυκατοικία, με τη βοήθεια και αστυνομικών, εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, με ένα μεγαλόσωμο σκυλί να διασώζεται προτού απειληθεί η ζωή του -έχοντας όμως μαυρισμένη γούνα.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.