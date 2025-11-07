Ο πατέρας των τεσσάρων που κατηγορούνται για συμμετοχή στην αιματηρή βεντέτα, «σπάει» τη σιωπή του και περιγράφει το κλίμα τρόμου και οδύνης που επικρατεί στην οικογένειά του.

Σε μια φορτισμένη συνέντευξη στο Live News, κατονόμασε τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία, κατήγγειλε την ανατίναξη του σπιτιού του και αμφισβήτησε τις κατηγορίες περί ανταποδοτικών επιθέσεων, ενώ καταγγέλλει καθυστέρηση και φόβο στην ανταπόκριση της αστυνομίας.

Αναλυτικά όσα είπε:

– Αδερφός 56χρονης: Δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. Είμαι σε αμόκ.

– Δημοσιογράφος: Είναι όλη σας η οικογένεια μπλεγμένη σε αυτήν την υπόθεση.

– Αδερφός 56χρονης: Όλους τους έχουν βάλει μέσα. Όλους.

– Δημοσιογράφος: Γιατί τα παιδιά σας είχαν όπλα πάνω τους κύριε Β., ενώ ήταν στη μέση του δρόμου;

– Αδερφός 56χρονης: Το σπίτι ήταν ανατιναγμένο. Αν σας ανατινάξουν το σπίτι, τι θα κάνεις; Μόνο αυτό να σκεφτείτε. Να πολεμάς τόσα χρόνια να φτιάχνεις ένα σπίτι και τελευταία στιγμή που είναι να μπεις μέσα, να πάνε να στο ανατινάξουν. Σοκαρίστηκα. Πήρα κατευθείαν την Αστυνομία τηλέφωνο και αγανάκτησα για να έρθει. Δεν ήθελε να έρθει. Φοβόντουσαν.

– Δημοσιογράφος: Τι σας είπαν δηλαδή; Βρήκατε κάποιον αστυνομικό στο τηλέφωνο;

– Αδερφός 56χρονης: Βρήκα έναν και μου είπε θέλουν μία ώρα να έρθουν. Λέει, φοβόμαστε να έρθουμε. Λέω να έρθετε να καταγράψετε το συμβάν. Δεν υπάρχει πρόβλημα.

– Δημοσιογράφος: Η οικογένειά σας πώς ήταν τόσο σίγουρη ότι οι Κ. ευθύνονταν για αυτήν τη βόμβα;

– Αδερφός 56χρονης: Δεν έχουμε με άλλους σε όλο το νησί πρόβλημα. Άμα ρωτήσετε ανθρώπους θα σας πουν τι οικογένεια είμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι συνέχεια με την παιδεία που έχουν προκαλούν και τον γιο μου και εμάς. Συνέχεια μας προκαλούσαν μέχρι που ‘βγήκε’ το ‘παιχνίδι’. Εμείς είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι. Δεν θέλουμε ούτε φασαρίες ούτε τίποτα. Αλλά αυτή η παιδεία που έχουν και για την ζημιά που μας κάνανε, μας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση.

– Δημοσιογράφος: Αφού βλέπετε το σπίτι σας ανατιναγμένο, μετά εσείς τι κάνατε; Πήγατε και πυροβολήσατε τα σπίτια τους από έξω, όπως λένε;

– Αδερφός 56χρονης: Πήγα εγώ το πρωί στο σπίτι να δω την κατάσταση και δεν ήμουν στο σκηνικό. Δεν ξέρω ούτε τι έγινε. Όταν ήρθα ίσα ίσα που την βάλανε στο αμάξι, τους τραυματίες και την αδερφή μου σκοτωμένη και άλλους τους τραυματισμένους. Τι έγινε, τι δεν έγινε… Γιατί αν ήμουν και εγώ εκεί, θα ήμουν και εγώ τώρα μέσα, δεν θα ήμουν έξω.

– Δημοσιογράφος: Λέω, το βράδυ που ανατινάχτηκε το σπίτι του Γιάννη, εσείς πήγατε εκεί στο σημείο;

– Αδερφός 56χρονης: Εγώ πήγα πρώτος. Πρώτος πήγα.

– Δημοσιογράφος: Και μετά τι κάνατε; Πήγατε από το σπίτι εκεί του γαμπρού που μένει δίπλα σας να τους απειλήσετε;

– Αδερφός 56χρονης: Με το ζόρι ήρθε η Αστυνομία. Κατέγραψε το συμβάν και μετά σηκωθήκαμε και φύγαμε. Κατεβήκαμε στα σπίτια μας.

– Δημοσιογράφος: Στους Κ. δεν πήγατε εκείνη την στιγμή να ρωτήσετε και να ζητήσετε τον λόγο που έγινε αυτό; Εκείνο το βράδυ δεν πήγατε;

– Αδερφός 56χρονης: Όχι, δεν πήγαμε. Αν ήταν αυτοί καθαροί γιατί δεν στείλανε ανθρώπους εκεί, να πάρουν ένα τηλέφωνο να πουν ‘δεν ξέραμε τίποτα’ για αυτή την υπόθεση.

– Δημοσιογράφος: Γιατί οι Κ. λένε ότι οι Φ. ήρθαν το βράδυ και μας πυροβολούσαν τα σπίτια;

– Αδερφός 56χρονης: Εδώ λένε πως πήγαμε και εμείς και ανατινάξαμε το σπίτι, λέει, μοναχοί μας για να πάρουμε λεφτά. Το πιστεύεις εσύ αυτό; Αυτό ούτε ασφαλισμένο είναι ούτε πράμα.