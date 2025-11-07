Η αστυνομία μετά το πρωτοφανές αιματοκύλισμα στα Βορίζια, «χτενίζει» όλη την περιοχή τόσο εντός του ορεινού, όσο και στις γύρω περιοχές με σκοπό να εντοπίσουν τα όπλα που είχαν στην κατοχή τους οι κάτοικοι του χωριού και κατ΄επέκταση να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες να δοθεί συνέχεια στη βεντέτα.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα και ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό με τους δύο νεκρούς. Όσοι έχουν όπλα στην κατοχή τους προφανώς κύριο μέλημα τους ήταν να τα εξαφανίσουν ωστόσο υπέπεσαν σε ένα πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί κομβικό για την αστυνομική επιχείρηση, καθώς τα άτομα που έκρυβαν τα όπλα είχαν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι αστυνομικοί ποντάρουν στο γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές τα όπλα δεν καταστρέφονται όπως σε άλλες εγκληματικές ενέργειες, αφού στην Κρήτη τα όπλα έχουν αξία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν μαζί τους τα κινητά τους. Πέραν από τους συλληφθέντες, εξετάζονται τα κινητά και άλλων ατόμων, τα οποία ενδεχομένως να συμμετείχαν στον «καθαρισμό» των πειστηρίων.

Το βίντεο με τους πυροβολισμούς και η ταυτοποίηση του δράστη

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το βίντεο το οποίο δείχνει έναν άνδρα να πυροβολεί από ταράτσα με Καλάσνικοφ. Ο πιστολέρο έχει ταυτοποιηθεί πως είναι ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου νεκρού και θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 56χρονης, καθώς σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα η σφαίρα που την τραυμάτισε θανάσιμα προήλθε από πυρά που έπεσαν από ψηλά.