Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού στο τελευταίο δεκάλεπτο απέναντι στην Παρτίζαν, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο που είχε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αναλυτικά τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν κάτι που… Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε το παιχνίδι πρώτα απ’ όλα. Το σκορ στο 4ο δεκάλεπτο ήταν 27-13. Φαίνεται πως ξεκινήσαμε να παίζουμε άμυνα. Μέχρι τότε δεν είχαμε ακουμπήσει κανέναν. Σε αυτά τα παιχνίδια οι επαφές, οι μονομαχίες είναι πολύ σημαντικές. Κάναμε πολύ κακή δουλειά σε αυτό για τρία δεκάλεπτα. Παίξαμε την κανονική μας άμυνα στο τέταρτο. Παρ’ όλο που είχαμε περισσότερα λάθη από ασίστ, είμασταν πολύ συνεπείς στα ριμπάουντ και τελικά βρήκαμε τρόπο να πάρουμε το παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

Για τον Μιλουτίνοβ και τις τρεις μεγάλες άμυνες στο τέλος: «Ήταν καθοριστικός για το παιχνίδι. Εκείνο το μπλοκ, εκείνη η άμυνα στο τέλος, ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά όλοι. Αρχίσαμε να παίζουμε άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε ότι προσπαθούσε η Παρτίζαν να κάνει. Δεν την αφήσαμε να σκοράρει από το ζωγραφιστό. Κάποιες φορές ήμασταν αφελείς, δεν ξέρω. Πιστεύαμε πως θα πασάρουν έξω και είχαν συνεχώς απαντήσεις μέσα στο ζωγραφιστό. Οπότε μόλις ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό, κερδίσαμε το παιχνίδι».