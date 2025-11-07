Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την Παρασκευή την έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για εγκλήματα, όπως τα χαρακτηρίζει, γενοκτονίας στη Γάζα. Το ένταλμα καλύπτει συνολικά 37 άτομα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με το έγγραφο της εισαγγελίας, «Το Ισραήλ, μέχρι σήμερα, έχει διαπράξει με συστηματικό τρόπο γενοκτονία στη Γάζα, διαπράττοντας εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ως αποτέλεσμα αυτών των εγκλημάτων, χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί και οι οικίες και οι εγκαταστάσεις τους έχουν καταστεί μη κατοικήσιμες».

Παράλληλα με τα εντάλματα, η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης έχει ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα για τα εγκλήματα που υποστηρίζει διαπράχθηκαν σε βάρος ατόμων που συμμετείχαν στον στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Η κίνηση αυτή της Τουρκίας προσθέτει ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις με το Ισραήλ, καθώς αφορά όχι μόνο πολιτικά πρόσωπα αλλά και στρατιωτικούς αξιωματούχους, εγείροντας σημαντικά νομικά και διπλωματικά ζητήματα.