«Έχει έννοια, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει απειλή να έχουμε την αίσθηση της ιστορικής συνέχειας. Και η αίσθηση της ιστορικής συνέχειας διασφαλίζεται ακριβώς με την τιμή σε όσους προάσπισαν με τη ζωή τους αυτό το οποίο εμείς σήμερα θεωρούμε περιέργως ως αυτονόητο: τη δυνατότητα να καθορίζουμε αυτοβούλως το μέλλον μας. Δεν είναι αυτονόητο», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες αεροπόρους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο ίδιος παρέστη το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου στην εκδήλωση τιμής και μνήμης, την οποία διοργάνωσε ο δήμος Γλυφάδας στο νέο κοιμητήριο του δήμου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των Πεσόντων Αεροπόρων της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης Αντώνιος. Στη συνέχεια, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, ο διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας, ο διοικητής του Εργοστασίου Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) σμήναρχος (ΜΗ) Δημήτρης Μελέας καθώς και εκπρόσωποι των αρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτατοι αξιωματικοί, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων Ποθητή – Αντωνία Σκαμαγκούλη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποστράτων Αστυνομίας Δημήτρης Μπουλούκος, καθηγητές και σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών.

«Τα μνημεία δεν είναι χώροι λύπης, είναι χώροι έκφρασης»

Αναφερόμενος στις εκδηλώσεις μνήμης, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού στους νεκρούς ενώ για το νέο κοιμητήριο τόνισε ότι «και η Πολεμική Αεροπορία βοήθησε στην επίλυση αυτού του προβλήματος». Ευχαρίστησε τον δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο, τους κατοίκους της Γλυφάδας, γιατί, όπως είπε, «ως αντίδωρο προς την Πολεμική Αεροπορία, τιμάμε με το Μνημείο αυτό τους νεκρούς της Πολεμικής Αεροπορίας».

«Τα μνημεία δεν είναι χώροι λύπης, είναι χώροι έκφρασης», ανέφερε και εξήγησε ότι αυτό χριστιανικά λέγεται «εις των πάντων ενότητος. Είμαστε όλοι μαζί. Αυτοί που έφυγαν, αυτοί που μένουν, αυτοί που θα έρθουν, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον της πατρίδας, του Ελληνισμού, της κοινωνίας, των συμπολιτών μας».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, τις δυνατότητες και το παραγωγικό και επιστημονικό του έργο από τον διοικητή του, σμήναρχο (ΜΗ) Δημήτρη Μελέα.

Το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) έχει ως αποστολή την εκτέλεση επιθεωρήσεων, επισκευών και τροποποιήσεων επιπέδου Εργοστασίου στα Τηλεπικοινωνιακά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Αέρος και Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και στο λογισμικό των επιχειρησιακών συστημάτων και δικτύων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δημιουργία του ΕΤΗΜ, μεταξύ άλλων, είναι ο Μεταφερόμενος Σταθμός Επικοινωνιών «Μέτοικος», ένας αυτόνομος και ευέλικτος κόμβος επικοινωνιών, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής επιχειρησιακής αξίας τηλεπικοινωνιακό σύστημα, ικανό να αποκαθιστά ή να επαυξάνει τις επικοινωνίες σε οποιοδήποτε περιβάλλον και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.