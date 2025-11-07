Ο δικηγόρος του δολοφονημένου δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, Αντώνης Ξυλουργίδης, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με αφορμή την εκτέλεση του κατηγορούμενου που είχε αθωωθεί για τη δολοφονία του πελάτη του.

Σε μία τοποθέτηση με αυστηρό τόνο, ο κ. Ξυλουργίδης περιέγραψε την υπόθεση ως μέρος μιας «κανονικότητας» όπου η βία δεν τρομάζει, αλλά η έκθεση και η έρευνα είναι αυτά που φοβίζουν πραγματικά.

«H Greek Mafia δεν φοβάται τις σφαίρες. Είναι μια κανονικότητα. Φοβάται την έκθεση την έρευνα, τα επίμονα ερωτήματα που δεν γίνονται από κανέναν. Γιατί είτε δεν τους συμφέρει, είτε δεν τους επιτρέπεται. Έχετε δει κανέναν μετά τη δολοφονία του Γιώργου Καραιβάζ να θέτει το θέμα ερευνητικά; Γιατί; Γιατί όλοι σιγοψιθυρίζουν ότι “θα έχουμε το τέλος του Γιώργου”», ανέφερε αρχικά.

Ο συνήγορος επισημαίνει ότι πίσω από τα εγκλήματα υπάρχει μια σκοτεινή όψη της καθημερινότητας: συμφέροντα, πολιτικές προσβάσεις και ροή χρήματος που καλύπτονται από επιχειρηματικές βιτρίνες.

Καταγγέλλει ότι ακόμα και από τις φυλακές υπάρχει πρόσβαση σε επικοινωνία αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «δίνεται πρόσβαση με ένα τηλέφωνο μέσα από τις φυλακές» σε πρόσωπα που πίσω από τα κάγκελα λειτουργούν ως επιχειρηματίες, με δίκτυα και επιρροές που διασυνδέονται με το ευρύτερο περιβάλλον της ελληνικής μαφίας.

Ο κ. Ξυλουργίδης καταλήγει ότι κανείς στον δημόσιο βίο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να προωθήσει μια συνολική και σε βάθος έρευνα, η οποία, όπως είπε, θα πρέπει να ξεκινά από τις φυλακές και να φτάνει στη «διαδρομή» που ακολουθούν αυτές οι οργανώσεις.