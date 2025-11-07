Μέσα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 18 Αυγούστου 2025 από υπαλλήλους της υπηρεσίας περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Πάτμου βρισκόταν εκτός λειτουργίας.

Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 17.820 ευρώ στον Δήμο Πάτμου με απόφαση, που φέρει την υπογραφή του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, Χρήστου Ευστρατίου, αφορά παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του νησιού.

Λύματα στη θάλασσα

Το πρόβλημα σχετίζεται με την προβληματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Πάτμου, εξαιτίας της οποίας ακατέργαστα λύματα διοχετεύονταν απευθείας στον υποθαλάσσιο αγωγό και, τελικά, στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που συντάχθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους, η περιβαλλοντική επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18/08/2025.

Από την αυτοψία διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, με σημαντικότερη τη ρύπανση του αποδέκτη λυμάτων. Όπως καταγράφηκε:

«η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ( ΕΕΛ) του Δήμου Πάτμου βρισκόταν εκτός λειτουργίας και χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση στην εκάστοτε αρμόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία λήψη κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων από μέρους του φορέα του έργου καθώς και χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωσή τους. Τα λύματα διοχετεύονταν απευθείας στον υποθαλάσσιο αγωγό ο οποίος ήταν φραγμένος…».

Το πρόστιμο των 17.820€ επιβλήθηκε για την παράβαση αυτή, δηλαδή για τη μη ορθή λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων.

Η αντίδραση του δήμου: Προσφυγή στα δικαστήρια

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε διαβιβάσει στον Δήμο Πάτμου την πράξη βεβαίωσης παράβασης, η οποία συνοδευόταν από πλάνο διορθωτικών ενεργειών.

Πάντως, ο Δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, κατέστησε σαφές ότι ο Δήμος σκοπεύει να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά του και να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.