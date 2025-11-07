Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι, μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, το Ισραήλ παρέλαβε μία από τις έξι τελευταίες σορούς ομήρων που εξακολουθούσαν να κρατούνται από τη Χαμάς ή συμμάχους της στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι το φέρετρο με τα λείψανα παραδόθηκε σε στρατιώτες εντός της Λωρίδας της Γάζας, μεταφέρθηκε στο Ισραήλ και είναι καθ’ οδόν για την εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία, στο Τελ Αβίβ, προκειμένου να αναγνωριστεί η σορός.

Νωρίτερα, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, και οι Ταξιαρχίες αλ Κοντς, η ένοπλη πτέρυγα του Ισλαμικού Τζιχάντ, είχαν ανακοινώσει ότι θα παρέδιδαν τα λείψανα ενός ομήρου. Σύμφωνα με τις Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, τα λείψανα βρέθηκαν σήμερα στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.