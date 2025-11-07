«Καμία εμπλοκή μου και κανένα στοιχείο εναντίον μου δεν υπάρχει», δήλωσε ο Μάκης Βορίδης, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το διάστημα από Ιούνιο 2019 μέχρι Ιανουάριο 2021.

Κατά την πολύωρη κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βορίδης έκανε λόγο για «προσωπική στοχοποίηση του από την αντιπολίτευση, η οποία επενδύει σε κάτι που δεν υπάρχει».

Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε «απολύτως νόμιμο και επιβαλλόμενο το «συμφωνώ» που υπέγραψε με την τεχνική λύση, για την κατανομή των βοσκότοπων, τονίζοντας ότι εφαρμοζόταν από το 2015 ως μεταβατική λύση για την ολοκλήρωση των σχεδίων βόσκησης και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, το 2025.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Βορίδης για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, απορρίπτοντας όλους τους ισχυρισμούς του για τους λόγους αποπομπής του από τον Οργανισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, σχετικά με τις συνομιλίες των επισυνδέσεων της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε συνομιλία είτε με τον Γιώργο Ξυλούρη είτε με άλλους εμπλεκόμενους, -«μπιζιμπόντηδες» τους χαρακτήρισε- ούτε ποτέ ζήτησε αποδέσμευση οποιουδήποτε ΑΦΜ ούτε και ενημερώθηκε.

«Ενάμιση χρόνο υπουργικής θητείας , δεν έχω καμία συνομιλία με κανέναν και ποτέ δεν συνάντησα κανέναν και δεν υπάρχει καμία εμπλοκή δική μου ούτε το παραμικρό στοιχείο εναντίον μου. Τίποτα στη δικογραφία δεν υπάρχει» ανέφερε ο κ. Βορίδης.

-Ποιος είναι ο Μάκης που αναφέρεται στις επισυνδέσεις; Γνωρίζετε; ρωτήθηκε από τον κ. Λαζαρίδη.

«Είναι συζητήσεις και ιστορίες που λένε κάποιοι μεταξύ τους και που τίποτα δεν προκύπτει. Η προσέγγιση που γίνεται είναι ωραίο για να βγει κάτι σε κανάλι. Παίρνω 45.000 σταυρούς μιλάω με χιλιάδες ανθρώπους λέτε να ζητάω το ποινικό τους μητρώο; Στις επαφές μου έχω 6000 άτομα.

-Στις επισυνδέσεις καταγράφονται διάφορες επίμαχες συνομιλίες εμπλεκομένων. Εσείς γνωρίζετε τον κ. Ξυλούρη και ποιος είναι ο Μάκης; τον ρώτησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

«Τον κ. Ξυλούρη τον έβλεπα θεσμικά ήταν εκπρόσωπος αγροτικών συνεταιρισμών, δεν είναι από τους ανθρώπους που συναντώ. Δεν ασχολήθηκα με επιδοτήσεις…. Το ποιος είναι ο Μάκης, θα έπρεπε να ερωτηθεί ο κ Ξυλούρης… Όχι δεν ήρθε να με δει για το θέμα του, δεν έχω ιδέα ποιο είναι», ανέφερε ο κ. Βορίδης και συμπλήρωσε:

«Είναι σαφές από την δικογραφία ότι εγώ ο ίδιος δεν μιλώ στις επισυνδέσεις αλλά αυτοί που καταγράφονται μιλάνε μεταξύ τους. Πάει ένας μιλά με τον άλλο εμπλεκόμενο δεν έχω καμία σχέση ουδεμία εμπλοκή έχω. Μιλάνε «μπιζιμπόντηδες και χρησιμοποιούν μεταξύ τους διάφορα… είναι καθαρό ότι έχει γίνει επένδυση βαριά σε αυτό για τα κανάλια…. Με άλλο τρόπο και σε άλλο τόνο μιλάμε στις ιδιωτικές συνομιλίες μας και διαφορετικά στον δημόσιο λόγο μας. Στοχοποιείται κανείς από εμάς για τις μεταξύ μας σχέση; Έχεις κάτι να πεις; Όχι. Κι εδώ ποιος στοχοποιείται; Είναι δυνατόν στο δημόσιο διάλογο να λέγονται αυτά -από τις συνομιλίες επισυνδέσεων- για αθέμιτες πρακτικές ενώ δεν κάνεις τίποτα;»

Αρνητικός ήταν και στην ερώτηση αν έχει παρέμβει για την υπόθεση του κ. Ξυλούρη.

«Δεν έχω παρέμβει ποτέ για την υπόθεση του κ. Ξυλούρη. Ο κ. Στρατάκος (πρώην γενικός γραμματέας υπουργείου Ανάπτυξης) είχε απευθείας σύνδεση μαζί του ρωτήστε τον να σας πει», ανέφερε ο κ. Βορίδης προσθέτοντας ότι «ουδέποτε είχα ενημέρωση για τα οποιαδήποτε 99 δεσμευμένα ΑΦΜ».

Ερωτώμενος από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, σχετικά με την τεχνική λύση, την οποία υπέγραψε όταν ήταν υπουργός, ο κ. Βορίδης δήλωσε ότι ποτέ δεν το μετάνιωσε.

«Η τεχνική λύση ποτέ δεν έχει προσβληθεί και παραμένει σε ισχύ και σήμερα» . Το «συμφωνώ» που φέρει την υπογραφή μου για την κατανομή των βοσκοτόπων ήταν απολύτως νόμιμο και επιβαλλόμενο και οτιδήποτε άλλο θα ήταν ευθέως παράνομο. Την ίδια τεχνική λύση εφάρμοσαν και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Αποστόλου και Αραχωβίτης και σωστά», ανέφερε.

-Σε όλες τις δημόσιες δηλώσεις σας, το μόνο σας επιχείρημα είναι ότι αν δεν το έκανα θα έμεναν απλήρωτοι οι αγρότες, εμμένετε σε αυτή την άποψη; ρωτήθηκε ο κ. Βορίδης.

«Η τεχνική λύση δεν εκδόθηκε επειδή κάποιος σηκώθηκε κάποιο πρωί και το είπε. Εξ αναγκαιότητας εκδόθηκε για να δοθούν οι ενισχύσεις .

Η κατανομή βοσκοτόπων που έγινε το 2019 και το 2020 δεν ήταν δική μου πράξη. Ήταν νόμιμη η τεχνική λύση και υποχρεωτική και όποιος δεν την εφαρμόζει διαπράττει παράβαση του νόμου. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν παράνομο. Η διάταξη του νόμου του 2015 για τη μεταβατική περίοδο μέχρι να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια βοσκοτόπων ισχύει και τώρα. Αυτή ήταν η θεσμική πρόβλεψη από το 2015 και είμαστε 2025», τόνισε ο κ. Βορίδης.

Στο ερώτημα μήπως ο μηχανισμός κατανομής δικαιωμάτων δεν έχει εφαρμοστεί σωστά, απάντησε:

«Εκείνη την εποχή δεν είχε απασχολήσει το θέμα αυτό. Εγώ παρακάλεσα τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ τον κ. Καπρέλη που ήταν πρόεδρος επί ΣΥΡΙΖΑ, να μην υπάρξει διαταραχή να κάνει τις πληρωμές Παρακάλεσα γιατί έτσι θεώρησα και δεν το μετανιώνω.

Ο κ. Καπρέλης δέχτηκε κι εγώ, τρεις μήνες υπουργός τότε, συμφωνώ στην εισήγηση της υπηρεσίας για αύξηση του ζωικού κεφαλαίου.

Ορθά εφαρμόζεται από τον κ. Καπρέλη η υπουργική απόφαση του 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία δίνονται βοσκοτόπια από την Κρήτη στην χωρική ενότητα της Πελοποννήσου και ορθά την υπογράφει ο υπουργός, μετά την εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι υπουργοί την εφαρμόζουν», είπε ο κ. Βορίδης και συνέχισε:

«Θα πείτε, αφού βλέπεις την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου γιατί δεν αλλάζεις το νόμο;

Αυτός που πρέπει να το πει είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Καπρέλης θεώρησε ότι αυτή ήταν η λύση. Και ο κ. Βάρρας επιλέγει και ζητά να εφαρμόσει ότι έκανε ο κ. Καπρέλης το 2019. Το θέμα της κατανομής δημόσιων βοσκοτόπων λύνεται επί Παπά (πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ), το 2020. Παίρνει εισήγηση από τις υπηρεσίες και κάνει οριζόντια την κατανομή, παίρνει μέτρα για να περιορίσει το φαινόμενο, βάζει το όριο των 20 εκταρίων στη Κρήτη και οι κτηνοτρόφοι πήραν μέγιστο ποσό ενίσχυσης 4.000 ευρώ».

Στις επίμονες ερωτήσεις των βουλευτών της Αντιπολίτευσης σχετικά με τους λόγους αποπομπής του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα ήταν κατηγορηματικός.

«Το περιεχόμενο του δημοσιεύματος της συνέντευξης του κ. Βάρρα με οδήγησε στην αποπομπή του. Το επιλήψιμο είναι όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί του άνευ αντικειμένου, γιατί η πράξη της προκήρυξης που λέει ο κ. Βάρρας είναι δικό του σχέδιο. Αν είχε προβλήματα η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο γιατί δεν την προσέβαλε νομικά; Γιατί δεν το έκανε;» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε ο κ. Βορίδης, όταν τον κάλεσε στο γραφείο του και τον ρώτησε γιατί δεν κάνει προσφυγή, καθώς στη συνέντευξη του ισχυρίστηκε ότι η εταιρία πληροφορικής Neuropublic, τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε αποκτήσει στρατηγική αρμόζουσα επιρροή, ο κ. Βάρρας απάντησε ότι δεν έχει τα στοιχεία.

«Είμαι εγώ εκπρόσωπος της Neuropublic, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Βάρρας, όταν ο τεχνικός της σύμβουλος είναι 13 χρόνια μέσα εκεί …και εγώ την βρίσκω μπετόν αρμέ. Εγώ δεν έχω υπογράψει τίποτα με την Neuropublic, μηδέν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης.

Για την παρουσία του σε εκδήλωση της Neuropublic, ανέφερε ότι «το παρών έδωσε και ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς, Αλέξανδρο Χαρίτσης, έγινε το 2023, τρία χρόνια αφού έφυγα από το υπουργείο».

«Μήπως με τον κ. Χαρίτση υπηρετούσαμε οργανωμένα συμφέροντα;’ σημείωσε.

Τέλος, ο κ. Βορίδης αρνήθηκε να σχολιάσει ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνου Μπούμπα σχετικά με τις κατηγορίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, εναντίον της Παρασκευής Τυχεροπούλου, προϊστάμενης της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου.

«Δεν είχα καμία γνώση σε αυτό το θέμα. Έχω μία εμπειρία για την δικαστική πορεία του κ. Σαλάτα, έχω εξαιρετική εικόνα, δεν μπορώ όμως να το σχολιάσω», ανέφερε.

«Δεν δέχομαι να είμαι μέλος της κυβέρνησης και να εγκαλούμαι. Να μου πεί κάποιος, με το χέρι στην καρδιά, τι λογική είχαν οι προτάσεις; Τι με εγκαλούν; Ότι δεν έπρεπε να εφαρμόσω το νόμο; Λένε σε μένα ότι δεν είχα διαχειριστικά σχέδια που είμαι ο μόνος που έκανα παρεμβάσεις; Που κατήρτισα διαχειριστικές συμβάσεις; Δεν υπάρχει το ελάχιστο ψήγμα για μένα, υπάρχει η πλήρης εφαρμογή του νόμου και μηδενική εμπλοκή μου με την διαχείριση ελέγχων και ΑΦΜ». είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης.

Κλείνοντας την πολύωρη κατάθεση του, που διήρκησε πάνω από 10 ώρες ο κ. Βορίδης έστρεψε τα βέλη του προς τον κ. Βάρρα, λέγοντας:

««Δεν θα είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τον τρόπο που μίλησα, να εκθέσω τα στοιχεία που εξέθεσα μέσα σε οποιαδήποτε βραχεία διαδικασία τύπου μίας συζήτησης κοινοβουλευτικής. Δεν θα υπήρχε ο χρόνος να το κάνουμε αυτό. Αλλά δεν θα υπήρχε και ο χρόνος σε εσάς να εξετάσετε αυτούς που μας κατηγορούν, δηλαδή ποιόν; τον έναν. Για να κάνετε και μια αξιολόγηση τι είναι ο συγκεκριμένος και τι λέει. Για να έχετε και εσείς μια εικόνα για τα πράγματα».