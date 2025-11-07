Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός BBC έκανε δεκτές 20 καταγγελίες σε βάρος της παρουσιάστριας ειδήσεων Μαρτίν Κρόξολ, η οποία αντικατέστησε τη φράση «έγκυα άτομα» (pregnant people) με τη λέξη «γυναίκες» κατά τη διάρκεια δελτίου ειδήσεων το περασμένο καλοκαίρι συνοδεύοντας την αλλαγή με μια χαρακτηριστική κίνηση των φρυδιών της, που θεωρήθηκε ένδειξη προσωπικής άποψης, όπως αναφέρει o guardian.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Μονάδας Εκτέλεσης Καταγγελιών του BBC, η έκφραση του προσώπου της Κρόξολ «άφησε περιθώριο ερμηνείας ότι υποδήλωνε συγκεκριμένη στάση σε σχέση με τις τρέχουσες αντιπαραθέσεις γύρω από την ταυτότητα φύλου».

Το BBC, το οποίο εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες αμεροληψίας, υπενθύμισε ότι οι παρουσιαστές ειδήσεων απαγορεύεται να εκφράζουν προσωπικές απόψεις σε θέματα που προκαλούν δημόσια διχογνωμία. Η Κρόξολ, όπως και η δημοσιογραφική ομάδα που συμμετείχε στο συγκεκριμένο δελτίο, κλήθηκαν για επίσημη συζήτηση σχετικά με το περιστατικό.

Το επεισόδιο προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να επαινούν την παρουσιάστρια και άλλους να την επικρίνουν για έλλειψη ουδετερότητας. Η συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, γνωστή για τις δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με τα ζητήματα φύλου, χαρακτήρισε την Κρόξολ «τη νέα αγαπημένη της παρουσιάστρια του BBC».

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η δημοσιογράφος παρουσίαζε ρεπορτάζ για έρευνα του London School of Hygiene and Tropical Medicine, σχετικά με τις ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο κατά τη διάρκεια καυσώνων. Στο δελτίο ακούστηκε να λέει: «Ο Μάλκομ Μίστρι, που συμμετείχε στην έρευνα, αναφέρει ότι οι ηλικιωμένοι, τα έγκυα άτομα… γυναίκες… και όσοι έχουν προϋπάρχουσες παθήσεις πρέπει να λαμβάνουν προφυλάξεις».

Η μονάδα καταγγελιών επισήμανε ότι η φράση «έγκυα άτομα» ακολουθήθηκε από μια γκριμάτσα που οι θεατές ερμήνευσαν «ως έκφραση αηδίας, ειρωνείας, περιφρόνησης ή αγανάκτησης». Η υπηρεσία κατέληξε ότι η τελευταία ερμηνεία –«αγανάκτηση»– ήταν η πιο κοντινή στην εξήγηση της διοίκησης του BBC, σύμφωνα με την οποία η παρουσιάστρια απλώς «αντέδρασε σε ένα άκομψο κομμάτι του σεναρίου που ενσωμάτωνε φράσεις από το δελτίο Τύπου της έρευνας».

Ωστόσο, ακόμη και με αυτή την εξήγηση, η υπηρεσία έκρινε ότι η έκφραση της Κρόξολ «άφησε περιθώριο να θεωρηθεί πως εξέφραζε άποψη για το επίμαχο ζήτημα της ταυτότητας φύλου».

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι «τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε η παρουσιάστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνδυασμό με τις επικριτικές καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο BBC, επιβεβαιώνουν ότι η εντύπωση πως εξέφρασε προσωπική άποψη ήταν ευρέως διαδεδομένη».

Η Κρόξολ είχε σχολιάσει τότε στο X ότι «περίμενε να την καλέσουν οι ανώτεροί της», ενώ αργότερα ευχαρίστησε όσους την ακολούθησαν λέγοντας: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσοι επέλεξαν να με ακολουθήσουν σήμερα, για όποιον λόγο κι αν το έκαναν. Ήταν πραγματικά μια τρελή μέρα…».