Ο Νικήτας Βελιάς, που είχε οριστεί ως νέος Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, υπέβαλε την παραίτησή του, έπειτα από την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός το απόγευμα της Πέμπτης (6 /11).

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ αφορούσε τον διορισμό του, παραθέτοντας μάλιστα screenshots από παλαιότερα σχόλιά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Έπειτα από τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, ο Νικήτας Βελιάς γνωστοποίησε την απόφασή του να παραιτηθεί, χωρίς να προλάβει να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. Με την κίνησή του αυτή, η θέση του Αθλητικού Δικαστή στον ΕΣΑΚΕ παραμένει πλέον κενή, εν αναμονή νέου ορισμού από τις αρμόδιες αρχές.