Εκατοντάδες αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια, καθώς πολίτες περιμένουν για ώρες προκειμένου να λάβουν δωρεάν τρόφιμα, αποτέλεσμα του παρατεταμένου shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες βαθαίνει μέρα με τη μέρα, καθώς η δημοσιονομική παράλυση έχει εισέλθει πλέον στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ διάρκειας που είχε σημειωθεί το 2019. Το σημερινό shutdown είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ, διαρκώντας περισσότερο από τις 35 ημέρες της αντίστοιχης κρίσης κατά την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την 1η Οκτωβρίου, οπότε και έληξε ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός, το Κογκρέσο δεν έχει κατορθώσει να καταλήξει σε συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου. Η εξέλιξη αυτή έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους χωρίς εργασία ή μισθό, έχει προκαλέσει καθυστερήσεις σε κοινωνικές παροχές και έχει παραλύσει κρίσιμους τομείς, όπως οι αερομεταφορές.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί ζητούν την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, ώστε να παραμείνει η πρόσβαση στο σύστημα υγείας προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί αντιτίθενται σε νέες δαπάνες χωρίς περικοπές σε άλλους τομείς.