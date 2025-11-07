Η Ελλάδα συμφώνησε την Παρασκευή να εισάγει 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες ετησίως, ξεκινώντας από το 2030 -στην πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία της με την Ουάσιγκτον, η οποία επιδιώκει να αντικαταστήσει τις ρωσικές προμήθειες προς την Ευρώπη.

Η 20ετής συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση των εξαγωγών αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας προς τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ουκρανία, και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG από το 2027, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να αγοράζει αμερικανικό πετρέλαιο, LNG και πυρηνική τεχνολογία αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, βάσει της εμπορικής συμφωνίας που υπεγράφη με την κυβέρνηση Τραμπ τον Ιούλιο.

Η συμφωνία της Παρασκευής θα μπορούσε να αυξήσει τις αμερικανικές εισαγωγές LNG της Ελλάδας σε περίπου 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ανέφερε η ΔΕΠΑ σε ανακοίνωσή της. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί μέσω κοινοπραξίας της ΔΕΠΑ και της ενεργειακής εταιρείας Άκτωρ με την αμερικανική Venture Global, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.