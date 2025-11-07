Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει την Ουγγαρία από τους δασμούς των ΗΠΑ σε χώρες που έχουν ενεργειακές συναλλαγές με τη Ρωσία, κάτι που μπορεί να την ενισχύσει στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο, με τον πρώτο να επαινεί τον δεύτερο για τις πολιτικές που ακολουθεί.

«Το εξετάζουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο για εκείνον να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες πηγές», είπε ο Τραμπ για τους δασμούς.

Έπειτα, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας πως η «βασική διαφωνία με τη Ρωσία» αφορά το γεγονός ότι «δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σεβαστεί την Ουγγαρία, ενώ επαίνεσε τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, λέγοντας πως «δεν έκανε λάθος στο ζήτημα της μετανάστευσης».