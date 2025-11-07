Ο επενδυτής κρυπτονομισμάτων της Αγίας Πετρούπολης Ρομάν Νόβακ και η σύζυγός του Άννα βρέθηκαν δολοφονημένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Νόβακ είχε εξαφανιστεί στο παρελθόν με τα χρήματα πελατών και παρουσιαζόταν ως φίλος του Ντούροφ.

Το Meduza μεταδίδει την είδηση, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης και πηγές στις διωκτικές αρχές.

Ο Ρομάν Νόβακ ήταν ο δημιουργός του προγράμματος Fintopio για ταχείες μεταφορές κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε συγκεντρώσει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις, προτού εξαφανιστεί μαζί με τα χρήματα. Οι υπάλληλοι της Fintopio έμειναν χωρίς μισθούς, ενώ οι επενδυτές —ανάμεσά τους επιχειρηματίες από την Κίνα και τη Μέση Ανατολή— έχασαν μεγάλα ποσά.

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι ο Νόβακ συχνά συστηνόταν στους επενδυτές ως φίλος του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, αν και ο τελευταίος ουδέποτε επιβεβαίωσε τη γνωριμία τους.

Ο Νόβακ και η σύζυγός του δολοφονήθηκαν σε ενοικιαζόμενη βίλα στην πόλη Χάτα, όπου είχαν μεταβεί με το πρόσχημα συνάντησης με πιθανούς επενδυτές. Εκεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι «επενδυτές» απαίτησαν τον κωδικό του ψηφιακού του πορτοφολιού. Ο Νόβακ φέρεται να τους τον έδωσε, ωστόσο το πορτοφόλι ήταν άδειο. Τότε οι δράστες σκότωσαν το ζευγάρι, διαμέλισαν τα πτώματα, τοποθέτησαν τα μέλη σε σακούλες και τα πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων.

Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν επίσημα ότι διεξάγεται έρευνα για την εξαφάνιση ενός ζευγαριού στα ΗΑΕ, χωρίς να αποκαλύπτουν τα ονόματα. Η υπόθεση άνοιξε έπειτα από καταγγελία συγγενών που δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν με το ζευγάρι.

Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνελήφθησαν οκτώ άτομα, τουλάχιστον τρία εκ των οποίων προέρχονται από την Αγία Πετρούπολη. Η έρευνα θεωρεί ότι τρεις άνδρες, ηλικίας 44 έως 53 ετών, ήταν οι άμεσοι οργανωτές και εκτελεστές της δολοφονίας. Ο Νόβακ και η σύζυγός του αφήνουν πίσω ανήλικα παιδιά, τα οποία έχουν αναλάβει συγγενείς.

