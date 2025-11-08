Σε ισχύ βρίσκόνται αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, καθώς ο Αυθεντικός Μαραθώνιος 2025 θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο.

Το Σάββατο 8-11-2025 κατά τις ώρες 17.00′ έως 20.40′, θα διεξαχθούν δύο (2) διαδοχικοί Αγώνες Δρόμου (5 χλμ. και 5km Universities Night Run) από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας – διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

Την Κυριακή 9-11-2025 θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών κατά τις ώρες 09.00′ έως 18.20′, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Μαραθώνας – Λ. Μαραθώνος – είσοδος στον Τύμβο (αριστερό ρεύμα) – έξοδος από Τύμβο (δεξιό ρεύμα) – Λ. Μαραθώνος – ανισόπεδος κόμβος Σταυρού – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα (9-11-2025) και κατά τις ώρες:

00′- 10.10′, θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου 10 χλμ. από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Λ. Βασ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Χαρ. Τρικούπη – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μεσογείων μέχρι Σχολή Αστυνομίας – αναστροφή (στο φανάρι της Σχολής Αστυνομίας) – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – αριστερά Λ. Μεσογείων – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – Είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

20′- 10.50′, θα διεξαχθούν Αγώνες Δρόμου 1.200 μέτρων Παιδιών και Special Olympics κατά μήκος της διαδρομής: Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μαραθώνιος 2025: Κλειστοί δρόμοι ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από την 00′ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025 έως την 18.30′ της Κυριακής 9-11-2025.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 08.00′ έως την 20.30′ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 09.00′ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025 έως την 18.30′ της Κυριακής 9-11-2025:

Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 14.00′ έως την 21.00′ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λ. Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β’.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α’, σε όλο το μήκος της, από την 14.00′ έως την 21.00′ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025.

Μαραθώνιος 2025: Κλειστοί δρόμοι ΚΥΡΙΑΚΗ 9-11-2025

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α’, σε όλο το μήκος της, από την 04.00′ έως την 13.00′ ώρα της Κυριακής 9-11-2025.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 05.00′ έως την 18.30′ ώρα της Κυριακής 9-11-2025.

Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας και ορίου ταχύτητας την Κυριακή 9-11-2025:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 00′- 08.00′:.

Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών.

– Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 9-11-2025:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 00΄– 13.30΄.

Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 00΄– 13.30΄.

Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 00΄– 10.30΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 30΄ – 15.00΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 00΄ – 16.45΄.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 30΄ – 18.30΄.

Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 00΄- 13.30΄.

Χρ. Σμύρνης,στο τμήμα της μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) και της οδού Μιλήτου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 00΄- 13.30΄.

Σπηλαίου Πανός, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από την 12:00΄ ώρα της 8-11-2025 έως την 13:30΄ ώρα της 9-11-2025.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 00΄- 15.00΄.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 00΄- 16.30΄.

Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄-16.00΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 05.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9–11–2025:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 06.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες, που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου).

Λ. Μαραθώνος & Αγίου Δημητρίου – Ελ. Βενιζέλου (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).

Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).

Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμου Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος (Δήμου Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμου Αθηναίων).

Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμου Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΠΕΖΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ και οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, όπως πατίνια (e-scooters), τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skateboards), αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα κ.λ.π.) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, κατά τις ώρες που διεξάγεται ο αγώνας.

Επιπροσθέτως, τα οχήματα της διοργάνωσης υποχρεούνται να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Μαραθώνιος 2025: Οι εναλλακτικές διαδρομές

Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:

Λ. Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Κατεχάκη κ.λπ.

Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο πόλεως Αθηνών:

Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ.

Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Νότια Προάστια:

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος κ.λπ. ή

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης κ.λπ.

Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):

Λιμάνι Ραφήνας – αριστερά Χρ. Σμύρνης – δεξιά Λ. Καραμανλή – Λ. Σπάτων – δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα – δεξιά Λ. Σπάτων – αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:

Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:

Κόμβο Λεονταρίου – δεξιά Λ. Λαυρίου – κάθετη διέλευση Σταυρού – Κλεισθένους κ.λπ.

Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:

Δεξιά Λ. Λαυρίου – αριστερά Τρικάλων (πριν τον Κόμβο Σταυρού) – δεξιά Γραβιάς – δεξιά Αγ. Ιωάννου – αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.

Προς Νότια Προάστια:

Κόμβο Λεονταρίου – αριστερά Λ. Λαυρίου – δεξιά Λ. Κορωπίου/Βάρης κ.λπ.

Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια – Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:

Μέσω οδού Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος – δεξιά Χελμού – αριστερά Κρυονερίου – αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.

Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:

Μέσω Λ. Διονύσου – Αγίου Πέτρου.