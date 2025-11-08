Νεκρός, απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ένας άγνωστος άνδρας, στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Το φρικτό εύρημα αποκαλύφθηκε όταν κυνηγός που περνούσε τυχαία από την περιοχή αντιλήφθηκε το καμένο όχημα και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι το όχημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα γίνει συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό DNA και αποτυπωμάτων, ενώ παράλληλα επιχειρείται ταυτοποίηση της σορού, διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του βαθμού απανθράκωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο και η σορός βρίσκονταν στο σημείο τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν εντοπιστούν.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για καλοσχεδιασμένη ενέργεια, με τους δράστες να επιλέγουν σημείο ιδιαίτερα απομονωμένο, πιθανότατα γνωρίζοντας πολύ καλά την περιοχή.