Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή συνοδευτικά. Πατάτες ή γλυκοπατάτες πιθανότατα έχουν συχνά μια θέση στο τραπέζι σας. Όμως ποιες είναι πιο ωφέλιμες για τον οργανισμό; Οι γλυκοπατάτες έχουν χτίσει φήμη «υπερτροφής». Αλλά είναι πράγματι πιο υγιεινές από τις κανονικές πατάτες ή απλώς ακολουθούν το διατροφικό ρεύμα;

Ειδικοί στο Very Well Health βάζουν στο μικροσκόπιο τα δύο είδη πατάτας – θερμίδες, βιταμίνες, φυτικές ίνες, οφέλη για το έντερο, το ανοσοποιητικό και το σάκχαρο – για να ξέρετε ποια ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες

Ποιες οι διαφορές;

Οι γλυκοπατάτες και οι πατάτες είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή. Περιέχουν παρόμοιες ποσότητες θερμίδων, λιπαρών και πρωτεΐνης, ενώ και τα δύο παρέχουν αντιοξειδωτικά.

Ωστόσο, από διατροφικής άποψης, οι γλυκοπατάτες έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι περιέχουν βιταμίνη Α και έχουν ελαφρώς υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C, χαλκό και μαγγάνιο.

Οφέλη από τις γλυκοπατάτες

Οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα. Τα βασικά τους οφέλη:

Μείωση κινδύνου για καρκίνο : Το πορτοκαλί χρώμα προέρχεται από το β-καροτένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

: Το πορτοκαλί χρώμα προέρχεται από το β-καροτένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ενίσχυση ανοσοποιητικού και υγείας των ματιών : Η βιταμίνη Α στηρίζει την όραση, το ανοσοποιητικό και την αναπαραγωγική υγεία.

: Η βιταμίνη Α στηρίζει την όραση, το ανοσοποιητικό και την αναπαραγωγική υγεία. Υγεία δέρματος : Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου και την επούλωση τραυμάτων.

: Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου και την επούλωση τραυμάτων. Μείωση αρτηριακής πίεσης : Η υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο βοηθά στη ρύθμιση της πίεσης.

: Η υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο βοηθά στη ρύθμιση της πίεσης. Διαχείριση βάρους : Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στον κορεσμό και τη ρύθμιση του σακχάρου.

: Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στον κορεσμό και τη ρύθμιση του σακχάρου. Βελτίωση της πεπτικής υγείας: Περιέχουν ανθεκτικό άμυλο που ευνοεί τα καλά βακτήρια στο έντερο. Η υψηλή κατανάλωση γλυκοπατάτας συνδέεται επίσης με βελτίωση της δυσκοιλιότητας, της ηπατικής λειτουργίας και της απορρόφησης σιδήρου.

Οφέλη από τις κανονικές Πατάτες

Οι κανονικές πατάτες έχουν επίσης σημαντικά οφέλη:

Πηγή απαραίτητων θρεπτικών συστατικών : Πλούσιες σε κάλιο, βιταμίνη C και φυτικές ίνες. Περιέχουν επίσης αντιοξειδωτικά όπως το χλωρογενικό οξύ.

: Πλούσιες σε κάλιο, βιταμίνη C και φυτικές ίνες. Περιέχουν επίσης αντιοξειδωτικά όπως το χλωρογενικό οξύ. Αντιική προστασία : Λίγο υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη B6, η οποία είναι σημαντική για την παραγωγή αντισωμάτων και την ενέργεια.

: Λίγο υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη B6, η οποία είναι σημαντική για την παραγωγή αντισωμάτων και την ενέργεια. Υγεία του εντέρου: Περιέχουν ανθεκτικό άμυλο, που βοηθά στον κορεσμό, τη ρύθμιση του σακχάρου και τη λειτουργία του εντέρου. Η ψύξη και επαναθέρμανση των πατατών αυξάνει την ποσότητα αυτού του αμύλου.

Επίδραση στο Σάκχαρο Αίματος

Οι κανονικές πατάτες έχουν αποκτήσει τη φήμη ότι είναι υδατάνθρακες χαμηλής ποιότητας, κυρίως λόγω του υψηλότερου γλυκαιμικού δείκτη (GI).

Ο γλυκαιμικός δείκτης μετρά πόσο γρήγορα μια τροφή ανεβάζει το σάκχαρο. Τρόφιμα με υψηλό GI (>70) προκαλούν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο, ενώ τρόφιμα με μέτριο (56–69) ή χαμηλό (≤55) GI έχουν πιο ήπια επίδραση.

Γλυκοπατάτες: Μέσος GI ~63

Κανονικές Πατάτες: Βραστές ~ GI (71)

Τι πρέπει να προσέξετε στην κατανάλωσή τους

Οι πατάτες και οι γλυκοπατάτες μπορούν να προσφέρουν διατροφική αξία όταν μαγειρεύονται σωστά και καταναλώνονται με μέτρο. Δεν είναι θέμα «καλής» ή «κακής» πατάτας — είναι θέμα πλαισίου, ποσότητας και μαγειρικής επιλογής.