Ο Ολυμπιακός λύγισε την Παρτίζαν (80-71) και ανέβηκε στο 6-3 που τον κρατάει σε τροχιά κορυφής στην Euroleague, ενώ στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 9η στροφή, η Ρεάλ σάρωσε την Μπαρτσελόνα με 101-92 και πανηγύρισε για πρώτη φορά φέτος μακριά από το σπίτι της.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
- Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68
- Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 81-67
- Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109
- Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια 87-76
- Παρί – Μπάγερν Μονάχου 82-86
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 107-112 (96-96 κ.α)
- Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 93-97 (2η παρ.)
- Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια 86-77
- Ολυμπιακός – Παρτίζαν 80-71
- Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 92-101
Η βαθμολογία:
1) Ζαλγκίρις Κάουνας 7-2
2) Ερυθρός Αστέρας 7-2
3) Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2
4) Ολυμπιακός 6-3
5) Μονακό 6-3
6) Ρεάλ Μαδρίτης 5-4
7) Βαλένθια 5-4
8) Παναθηναϊκός AKTOR 5-4
9) Μπαρτσελόνα 5-4
10) Μπάγερν Μονάχου 5-4
11) Αρμάνι Μιλάνο 4-5
12) Παρί 4-5
13) Φενερμπαχτσέ 4-5
14) Μπολόνια 4-5
15) Ντουμπάι BC 3-6
16) Αναντολού Εφές 3-6
17) Μπασκόνια 3-6
18) Παρτιζάν 3-6
19) Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
20) Βιλερμπάν 2-7