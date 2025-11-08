Ο Ολυμπιακός λύγισε την Παρτίζαν (80-71) και ανέβηκε στο 6-3 που τον κρατάει σε τροχιά κορυφής στην Euroleague, ενώ στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 9η στροφή, η Ρεάλ σάρωσε την Μπαρτσελόνα με 101-92 και πανηγύρισε για πρώτη φορά φέτος μακριά από το σπίτι της.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 81-67

Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109

Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια 87-76

Παρί – Μπάγερν Μονάχου 82-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 107-112 (96-96 κ.α)

Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 93-97 (2η παρ.)

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια 86-77

Ολυμπιακός – Παρτίζαν 80-71

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 92-101

Η βαθμολογία:

1) Ζαλγκίρις Κάουνας 7-2

2) Ερυθρός Αστέρας 7-2

3) Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2

4) Ολυμπιακός 6-3

5) Μονακό 6-3

6) Ρεάλ Μαδρίτης 5-4

7) Βαλένθια 5-4

8) Παναθηναϊκός AKTOR 5-4

9) Μπαρτσελόνα 5-4

10) Μπάγερν Μονάχου 5-4

11) Αρμάνι Μιλάνο 4-5

12) Παρί 4-5

13) Φενερμπαχτσέ 4-5

14) Μπολόνια 4-5

15) Ντουμπάι BC 3-6

16) Αναντολού Εφές 3-6

17) Μπασκόνια 3-6

18) Παρτιζάν 3-6

19) Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7

20) Βιλερμπάν 2-7