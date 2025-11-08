Μέχρι το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να βγει στον «αέρα» μια νέα πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αλλάξει το τοπίο της κτηματαγοράς. Το Price Map είναι μια έξυπνη εφαρμογή η οποία, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν τις πραγματικές τιμές συναλλαγών των ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Το νέο εργαλείο θα αποκαλύπτει τον μέσο όρο των εμπορικών τιμών ανά περιοχή, όπως αυτές προκύπτουν από τα συμβόλαια μεταβίβασης. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές, πωλητές ή ενοικιαστές θα αποκτούν ξεκάθαρη εικόνα για το τι πραγματικά ισχύει στην αγορά.

Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει δεδομένα από:

Συμβόλαια αγοραπωλησιών και μεταβίβασης ακινήτων

Αγγελίες πώλησης και ενοικίασης κατοικιών και επαγγελματικής στέγης

Φορολογικές δηλώσεις

Το Κτηματολόγιο

Χωρίς να αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία, το σύστημα θα εμφανίζει βασικά δεδομένα όπως είδος ακινήτου, επιφάνεια, παλαιότητα, περιοχή και τίμημα πώλησης. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε πολίτης θα μπορεί να βλέπει επικαιροποιημένες πληροφορίες για την αξία ακινήτων στη γειτονιά του ή σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

Σύγκριση τιμών

Ένα από τα πλεονεκτήματα του Price Map είναι η δυνατότητα σύγκρισης των πραγματικών τιμών με εκείνες που εμφανίζονται στις αγγελίες. Ένα ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό θα επιτρέπει στον χρήστη να εντοπίζει τιμές ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου, αποκαθιστώντας την πολυπόθητη διαφάνεια στην αγορά.

Έτσι, η πλατφόρμα φιλοδοξεί να διορθώσει τις στρεβλώσεις που συχνά οδηγούν σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό και μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση της αξίας της κατοικίας.

Πρόσβαση

Το Price Map θα προσφέρει τρία επίπεδα πρόσβασης:

Δωρεάν πρόσβαση για πολίτες που θέλουν να δουν την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου τους , με δυνατότητα προβολής της τρέχουσας και ιστορικής τιμής.

, με δυνατότητα προβολής της τρέχουσας και ιστορικής τιμής. Πρόσβαση επί πληρωμή για όσους επιθυμούν αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή ή ακίνητο. Ιδανική λύση για υποψήφιους αγοραστές που θέλουν να συγκρίνουν τις τιμές που παίζουν στην αγορά.

ανά περιοχή ή ακίνητο. Ιδανική λύση για υποψήφιους αγοραστές που θέλουν να συγκρίνουν τις τιμές που παίζουν στην αγορά. Επαγγελματική πρόσβαση για φορείς και εταιρείες που χρειάζονται εκτενή δεδομένα αγοράς για στρατηγικές αποφάσεις.

Σε δεύτερη φάση, η πλατφόρμα θα επεκταθεί και στην αγορά ενοικίων, παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε μορφή ακινήτου.

Μέσω του Price Map οι πολίτες, έχοντας πλέον στη διάθεσή τους πραγματικά δεδομένα, θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την αγορά ή ενοικίαση ενός ακινήτου, ενώ το κράτος θα αποκτήσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη στεγαστικής και φορολογικής πολιτικής.