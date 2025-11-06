Απώλεια θέσεων καταγράφει η Αθήνα στην ευρωπαϊκή κατάταξη για τις προοπτικές της αγοράς ακινήτων, καθώς το εγχώριο real estate φαίνεται να χάνει μέρος της δυναμικής που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Emerging Trends in Real Estate 2026», που εκπονούν από κοινού το Urban Land Institute (ULI) και η PwC, η ελληνική πρωτεύουσα καταλαμβάνει φέτος την 26η θέση ανάμεσα σε 32 μεγαλουπόλεις της Ευρώπης. Η πτώση είναι αισθητή, αφού πέρυσι βρισκόταν στην 22η θέση, ενώ πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η περιορισμένη διαθεσιμότητα οικοπέδων και το υψηλό κόστος κατασκευής αποτελούν τα βασικά εμπόδια για νέες επενδύσεις στην αθηναϊκή αγορά. Παράλληλα, η έλλειψη στέγης και οι δυσκολίες στην αναβάθμιση του παλαιού κτιριακού αποθέματος αποθαρρύνουν επενδυτές και αναπτυξιακές εταιρείες.

Η έρευνα, που στηρίζεται σε απαντήσεις στελεχών από όλη την Ευρώπη –από τον χώρο των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της διαχείρισης ακινήτων– καταδεικνύει ότι η ρευστότητα και το μέγεθος της αγοράς παραμένουν περιορισμένα, τοποθετώντας την Αθήνα χαμηλότερα από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Ειδικότερα, η ελληνική πρωτεύουσα κατατάσσεται:

26η στις προοπτικές νέων αναπτύξεων,

28η ως προς την εξέλιξη των ενοικίων,

27η σχετικά με την αναμενόμενη αύξηση κεφαλαιακών αξιών.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις

Η αύξηση του κόστους κατασκευής, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένουν οι κύριες πηγές ανησυχίας για τον κλάδο, όπως σημειώνεται στην έκθεση. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του ευρωπαϊκού real estate αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, ειδικά για τις χώρες του Νότου και τις παράκτιες περιοχές, όπου ανήκει και η Ελλάδα.

Η μελέτη αναφέρει ακόμη πως παράγοντες όπως οι φυσικές καταστροφές ή η σεισμική δραστηριότητα επηρεάζουν σημαντικά την επενδυτική εικόνα ορισμένων χωρών. Ενδεικτικά, η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται φέτος στην 31η θέση της κατάταξης, λίγο πιο πάνω από τη Σόφια, που κλείνει τη λίστα.

Οι πόλεις που πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη

Στην κορυφή των πιο ελκυστικών πόλεων για επενδύσεις ακινήτων παραμένει το Λονδίνο, το οποίο διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση τα τελευταία τρία χρόνια. Ακολουθούν η Μαδρίτη, που ανέβηκε φέτος στη δεύτερη θέση, και το Παρίσι στην τρίτη.

Η έκθεση επισημαίνει πως, σε ένα περιβάλλον οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η κλίμακα και η ρευστότητα μιας αγοράς είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις των επενδυτών, ευνοώντας τα ήδη εδραιωμένα κέντρα. Πόλεις όπως το Μιλάνο και η Βαρκελώνη ενισχύουν επίσης τη θέση τους, χάρη στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, ενώ η Βαρσοβία διατηρεί ενδιαφέρον ως μια ώριμη αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Όσον αφορά τους τομείς ακινήτων που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επενδυτών για το 2026, στην κορυφή βρίσκονται τα data centers. Ακολουθούν οι ενεργειακές υποδομές –ιδίως εκείνες που σχετίζονται με αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας–, οι φοιτητικές κατοικίες, τα serviced apartments και οι υποδομές υγείας.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι αποθηκευτικοί χώροι, τα ακίνητα που συνδέονται με την εκπαίδευση, οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τα σχήματα συγκατοίκησης και η κοινωνική – προσιτή κατοικία.