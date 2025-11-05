Ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων σε όλη την Ελλάδα θεωρείται το προσεχές χρονικό διάστημα, καθώς το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας) ετοιμάζεται να προχωρήσει στην προκήρυξη τεσσάρων νέων διαγωνισμών. Παράλληλα, δύο έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται για κινήσεις που εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, με στόχο να δημιουργηθούν σύγχρονες τουριστικές εγκαταστάσεις και να ενισχυθεί η εικόνα της Ελλάδας ως ποιοτικού ταξιδιωτικού προορισμού.

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός στη χώρα μας έχει παρουσιάσει σημαντική άνοδο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να «ξεμπλοκάρουν» ακίνητα που για πολλά χρόνια παρέμεναν ανεκμετάλλευτα, είτε λόγω γραφειοκρατίας, είτε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος στο παρελθόν. Σήμερα, οι προοπτικές ανάπτυξης είναι σαφώς πιο ευνοϊκές, καθώς υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και αυξανόμενη ανάγκη για νέες, καλύτερες υποδομές. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τόσο την αναβάθμιση παραθαλάσσιων ακινήτων και τουριστικών ζωνών, όσο και τη συνολική βελτίωση και επέκταση των μαρινών, που αποτελούν βασικό κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού. Το ΤΑΙΠΕΔ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, θεωρεί ότι η Ελλάδα, με το μέγεθος της ακτογραμμής της, χρειάζεται πολύ περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού σκαφών και καλύτερα οργανωμένες μαρίνες.

Στις περιπτώσεις που ήδη βρίσκονται στο τελικό στάδιο ξεχωρίζουν τα Καμένα Βούρλα. Η αξιοποίηση της «Λουτρόπολης Καμένων Βούρλων» έχει αναλάβει κοινοπραξία συμφερόντων της οικογένειας Μήτση, με στόχο να αναδειχθεί ξανά η περιοχή ως κέντρο ευεξίας και ιαματικού τουρισμού. Το σχέδιο, ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει ανακατασκευή και επαναλειτουργία της ιστορικής λουτρόπολης με σύγχρονα μέσα και υπηρεσίες. Ήδη έχει εγκριθεί το απαραίτητο Προεδρικό Διάταγμα και αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους οι τελικές υπογραφές.

Παράλληλα, προχωρά και η αξιοποίηση της ιαματικής πηγής και του κάμπινγκ Κονιαβίτη στην ίδια περιοχή. Η ισπανικών συμφερόντων εταιρεία Inmo Parck Invest S.A., που δραστηριοποιείται ήδη στην Ελλάδα, σχεδιάζει ένα μεγάλο τουριστικό συγκρότημα με ξενοδοχείο 5 αστέρων, εγκαταστάσεις spa και τουριστικές κατοικίες. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Σειρά για αξιοποίηση παίρνει τώρα η Ασπροβάλτα, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου το ακίνητο περιλαμβάνει την ακτή και τον χώρο του καλοκαιρινού κάμπινγκ του ΕΟΤ. Η περιοχή έχει ήδη υψηλή τουριστική κίνηση, τόσο από Έλληνες όσο και από επισκέπτες των Βαλκανίων, και το ακίνητο θεωρείται ιδανικό για τη δημιουργία ξενοδοχειακών υποδομών και παραθεριστικών κατοικιών υψηλής ποιότητας.

Αντίστοιχα, στη Σαμπάριζα της Θερμησίας στην Αργολίδα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός σύγχρονου τουριστικού χωριού σε έκταση περίπου 170 στρεμμάτων. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη προσλάβει νομικό σύμβουλο για τις διαδικασίες του διαγωνισμού, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται πλέον σε φάση ωρίμανσης.

Στο Μαρκόπουλο, το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, όπου φιλοξενήθηκαν τα αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, πρόκειται επίσης να αξιοποιηθεί. Η στόχευση εδώ είναι διαφορετική: το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει να διατηρηθεί ο αθλητικός χαρακτήρας του χώρου και να δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές που θα μπορούν να φιλοξενούν δραστηριότητες, διοργανώσεις και προπονήσεις.

Στον Ταύρο, προγραμματίζεται η αξιοποίηση των πρώην εγκαταστάσεων του ΕΟΜΜΕΧ, σε οικόπεδο περίπου 3.300 τ.μ., με κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 1.500 τ.μ., εκ των οποίων ένα έχει χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο. Η τοποθεσία, κοντά στο κέντρο της Αθήνας, θεωρείται ελκυστική για πολλαπλές χρήσεις.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει η αναβάθμιση των μαρινών. Το υπερταμείο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία διαμόρφωσης ολοκληρωμένου σχεδίου για το σύνολο των μαρινών της χώρας. Ήδη έχει ανατεθεί σε σύμβουλο η εκπόνηση στρατηγικής που θα εξετάζει ποιες μαρίνες πρέπει να βελτιωθούν, ποιες μπορούν να επεκταθούν και πού μπορούν να δημιουργηθούν νέες. Κεντρική θέση σε αυτή τη φάση έχει η μαρίνα Αρετσούς στην Καλαμαριά, όπου έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι, ανοίγοντας τον δρόμο για την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Στο σχέδιο προβλέπονται 327 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη έως 40 μέτρων και ειδικές παρεμβάσεις σε προβλήτες και χερσαίους χώρους, ώστε η μαρίνα να αποκτήσει σύγχρονη μορφή και υπηρεσίες.

Με όλες αυτές τις κινήσεις που προαναφέραμε, το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει να δώσει νέα πνοή σε υποδομές που μέχρι σήμερα έμεναν ανενεργές, δημιουργώντας επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη του τουρισμού, την τοπική οικονομία και την απασχόληση, με στόχο ένα πιο οργανωμένο και ποιοτικό περιβάλλον για κατοίκους και επισκέπτες.