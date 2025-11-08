Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής

Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα

Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχελής, Μιχαέλα, Μιχαήλα, Μιχαλίτσα

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

Ευστρατία

Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα, Ταξούλα

Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα

Στρατηγός, Στρατής, Στρατηγούλα

Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία, Νεκταρίνα, Νεκταρούλα

Ελλάδιος, Ελλάδης

Θεόκτιστος, Θεοκτίστη

Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων

Η Σύναξις των Αρχαγγέλων και αγγελικών τάξεων εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 8 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή τιμώνται ιδιαίτερα οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, καθώς και όλες οι ουράνιες αΰλες δυνάμεις—οι άγγελοι, οι οποίοι θεωρούνται προστάτες, καθοδηγητές, θεράποντες και ευεργέτες του ανθρώπινου γένους. Οι αρχάγγελοι, σύμφωνα με την Εκκλησιαστική Παράδοση, αποτελούν ανώτατα πνευματικά όντα: πλάσματα του Θεού που συμμετέχουν στη διαχείριση του θείου σχεδίου και στην προστασία της ανθρωπότητας.​

Από Αγιογραφικής και Πατερικής πλευράς, οι άγγελοι χωρίζονται σε τρεις ιεραρχίες με εννέα τάγματα: Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Εξουσίες, Δυνάμεις, Αρχές, Αρχάγγελοι και Άγγελοι. Οι Μιχαήλ και Γαβριήλ είναι οι πιο γνωστοί—ο πρώτος ως ο στρατηγός των ουράνιων δυνάμεων και «ψυχοπομπός» άγγελος, ο δεύτερος ως ο αγγελιοφόρος των σπουδαίων θεϊκών γεγονότων (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, προαγγελία γέννησης Ιωάννη Προδρόμου).​

Η εορτή καθιερώθηκε ως αντίδραση στην πτώση του Εωσφόρου και του ενός τρίτου των αγγέλων που τον ακολούθησαν· η Σύναξις υπενθυμίζει τη νίκη του καλού, την πίστη και ενότητα των αγγελικών δυνάμεων υπό την ηγεσία του Μιχαήλ. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν τα ονόματα Μιχαήλ, Γαβριήλ, Άγγελος, Ταξιάρχης, Πανορμίτης, Σεραφείμ και όλα τα σχετικά με τον άγγελο ή την αγγελική τάξη.

Ακούστε το Απολυτίκιον