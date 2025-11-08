Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξέδωσε επείγουσα απόφαση που επιτρέπει προσωρινά στην κυβέρνηση Τραμπ να «παγώσει» κονδύλια για επιδόματα τροφίμων, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία στηρίζουν εκατομμύρια Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα.

Ο Λευκός Οίκος προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, αφότου κατώτερο δικαστήριο αποφάνθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (SNAP), γνωστό και ως «κουπόνια τροφίμων», θα έπρεπε να καταβληθεί στο σύνολό του στους δικαιούχους μέχρι την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει, σύμφωνα με το BBC, ότι αδυνατεί να χρηματοδοτήσει πλήρως το πρόγραμμα λόγω του shutdown.

Η απόφαση της Παρασκευής σημαίνει ότι 4 δισεκατομμύρια δολάρια μπορούν να παρακρατηθούν προσωρινά, εν αναμονή περαιτέρω νομικών διαδικασιών.

Χθες, εκατοντάδες αυτοκίνητα σχημάτισαν ουρές χιλιομέτρων στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια, καθώς πολίτες περίμεναν για ώρες προκειμένου να λάβουν δωρεάν τρόφιμα.

VIDEO: 🇺🇸 Californians queue for food donations amid US government shutdown



Hundreds of cars queue in California's City of Industry, as people wait for hours to receive food donations amid an ongoing US government shutdown pic.twitter.com/hiB2AaOntn — AFP News Agency (@AFP) November 7, 2025

Η πολιτική και νομική αστάθεια συνεπάγεται ότι εκατομμύρια δικαιούχοι του προγράμματος SNAP — περίπου 1 στους 8 Αμερικανούς — δεν ξέρουν, σύμφωνα με τη New York Post, πότε, ή αν τελικά, θα λάβουν τη διατροφική τους βοήθεια.

Η δημοσιονομική παράλυση έχει εισέλθει πλέον στην 39η ημέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ διάρκειας που είχε σημειωθεί το 2019. Το σημερινό shutdown είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ, διαρκώντας περισσότερο από τις 35 ημέρες της αντίστοιχης κρίσης κατά την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί ζητούν την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, ώστε να παραμείνει η πρόσβαση στο σύστημα υγείας προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί αντιτίθενται σε νέες δαπάνες χωρίς περικοπές σε άλλους τομείς.

Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Περισσότερες από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν σε εθνικό επίπεδο την Παρασκευή, πέντε φορές περισσότερες από τις ακυρώσεις της Πέμπτης, σύμφωνα με το FlightAwar.

Ο αριθμός των ακυρώσεων θα μπορούσε να αυξηθεί από το αρχικό 10% των πτήσεων σε 15% ή 20%, λόγω της στάσης πληρωμών, προειδοποιεί ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι στο Fox News την Παρασκευή.

Το σεροδρόμιο Ρίγκαν επλήγη περισσότερο, με τουλάχιστον το 16% των αφίξεών του — 74 πτήσεις — να ακυρώνονται.

Στα αεροδρόμια του Ο’Χέαρ, της Ατλάντα, του Ντένβερ και του Ντάλας-Φορτ Γουόρθ οι ακυρώσεις δεν ξεπέρασαν το 3% των πτήσεων.