Η Georgina Rodríguez έγινε παγκοσμίως γνωστή ως σύντροφος του Cristiano Ronaldo, ωστόσο το στιλ της, η επιχειρηματική της σκέψη και η προσωπικότητά της την έχουν τοποθετήσει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μόδας και της luxury κουλτούρας. Με εκατομμύρια ακόλουθους στα social media, εμφανίζεται συχνά να υιοθετεί τα πιο περιζήτητα designer κομμάτια, ενώ η συλλογή της από τσάντες – και ειδικά από τις Birkin της Hermès – αποτελεί σημείο αναφοράς. Πρόσφατα απασχόλησε με το μονόπετρο σε μέγεθος δορυφορικού πιάτου με το οποίο της έκανε πρόταση ο Cristiano Ronaldo, τώρα ξαναχτύπησε με μια όχι όποια κι όποια Birkin τσάντα, καθώς διαθέτει ουκ ολίγες, αλλά την ακριβότερη.

Hermès Birkin Himalayan το ιερό δισκοπότηρο των luxury bags

Μεταξύ των πιο περιζήτητων μοντέλων της Hermès είναι η Birkin Himalayan. Κατασκευασμένη από δέρμα αλιγάτορα Niloticus, με ξεχωριστή dégradé απόχρωση που παραπέμπει στις χιονισμένες κορυφές των Ιμαλαΐων, γκρι-λευκό προς μπεζ. Πολλές φορές συνδυάζεται με hardware από λευκό χρυσό και διαμάντια, γεγονός που ανεβάζει ανυπολόγιστα την αξία της. Η Georgina Rodriguez έχει στην κατοχή της αυτό το εντυπωσιακό μοντέλο που η αξία της εκτιμάται στις 350.000 ευρώ και τα αποκαλυπτήρια έγιναν μέσα από ένα unboxing στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τιμή της εξηγείται από πολλούς παράγοντες όπως το εξωτικό δέρμα από κροκόδειλο, ο περιορισμένος αριθμός κατασκευής, τα πολύτιμα υλικά δηλαδή διαμάντια και λευκός χρυσός, η συλλεκτικότητα του μοντέλου και η συνεχώς ανερχόμενη αξία των τέτοιων αντικειμένων στην επενδυτική αγορά . Η Georgina Rodriguez δεν έχει απλώς μία Birkin, έχει ολόκληρη συλλογή από Hermès, με ποικιλία χρωμάτων, μεγεθών και υλικών. Αναφέρεται ότι κατέχει πάνω από 150 τσάντες συνολικά, Hermès Birkin και Kelly, ενώ η συλλογή της περιλαμβάνει Birkin σε κόκκινο κροκό, κλασικό μαύρο δέρμα, καθώς και σε άλλες αποχρώσεις και υλικά.

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Birkin Himalayan είναι το κερασάκι στην κορυφή της συλλογής της κάνει το unboxing της ακόμη πιο εντυπωσιακό. Η νέα Birkin της Georgina Rodríguez δεν είναι απλά μια τσάντα. Είναι statement πολυτέλειας και συλλεκτικής αξία και η τιμή της που για πολλούς μοιάζει εξωπραγματική είναι ανάλογη της σπανιότητας και της ποιότητας της κατασκευής της. Όσο για τη συλλογή της μνηστής του Cristiano Ronaldo αποδεικνύει ότι για εκείνη, η Birkin δεν είναι απλώς αξεσουάρ, αλλά κομμάτι της ταυτότητάς της. Yπάρχουν κάποιες γυναίκες, που μπορούν να έχουν τέτοιες τσάντες και η Georgina Rodríguez είναι από αυτές που όχι απλά τις έχουν, αλλά το φωνάζουν.