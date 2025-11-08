Την τελευταία Παρασκευή του μήνα (28/11) «πέφτει» φέτος η Black Friday, και αμέσως ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 1 Δεκεμβρίου 2025.

Η βασική ομοιότητα των δύο ημερών είναι η πληθώρα προσφορών που μπορούν να βρουν οι καταναλωτές.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως η Black Friday επικεντρώνεται σε οικιακά είδη και συσκευές, αν και δεν λείπουν προσφορές κάθε είδους, ακόμα και ρούχα ή παπούτσια, ενώ στη Cyber Monday η μέρα αφορά κυρίως προϊόντα τεχνολογίας gadgets, software και συνδρομές, τα οποία διετίθενται online.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται έρευνα αγοράς πριν από τις αγορές, ώστε να διαπιστωθεί αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές ή παραπλανητικές.

Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή στις online συναλλαγές, αποφυγή ύποπτων e-shops ή προσφορών που διακινούνται αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.